Ризеспор — Хатайспор: прогноз на матч турецкой Суперлиги 31 мая 2025 года

31 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Ризеспор» и «Хатайспор». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ризеспор» — «Хатайспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ризеспор»

Турнирное положение: «Ризеспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 46 баллов и уже не имеет серьёзной турнирной мотивации.

Команда уже лишилась шансов попасть в еврокубки (отставание от соответствующей зоны — восемь очков), а также больше не рискует понизиться в классе (отрыв от «трясины» — девять пунктов).

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал сенсационную победу над «Бешикташем» (2:1).

Перед этим в 36-м туре турецкой Суперлиги коллектив также набрал три очка, когда в домашних стенах переиграл «Гёзтепе» с результатом 6:3.

Не сыграют: травмирован — Папаниколау, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Ризеспор» три раза выиграл при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Ибрахим Олавойин — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с пятью голами.

«Хатайспор»

Турнирное положение: «Хатайспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 44 баллов и также лишен серьезной турнирной мотивации.

Команда занимает 18-ю строчку в турнирной таблице и уже давно не имеет шансов на спасение в элитном дивизионе — отставание от безопасного 15-го места составляет 16 очков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на своем поле сенсационно переиграл «Фенербахче» (4:2).

Перед этим в 36-м туре турецкого первенства коллектив в чужих стенах также набрал три балла, «всухую» разгромив «Адана Демирспор» (5:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трёх последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Хатайспор» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, пусть и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Биляль Бутобба — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей «Ризеспора» забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей «Хатайспора» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Хатайспор» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ризеспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 5.40, победа «Хатайспора» — в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.30.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

И хотя в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали меньше, результативность поединков аутсайдера грядущей игры должна стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Хатайспора».

Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.75