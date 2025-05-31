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    Поднимется ли «Ризеспор» в топ-10?

    Ризеспор — Хатайспор: прогноз на матч турецкой Суперлиги 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ризеспор» — «Хатайспор»
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    «Ризеспор»
    31 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Ризеспор» и «Хатайспор». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ризеспор» — «Хатайспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 31 Мая 2025 года

    Ризеспор

  • Ризе
    •  Ризеспор 16:00 Хатайспор

    Хатайспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Ризеспор»

    Турнирное положение: «Ризеспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 46 баллов и уже не имеет серьёзной турнирной мотивации.

    Команда уже лишилась шансов попасть в еврокубки (отставание от соответствующей зоны — восемь очков), а также больше не рискует понизиться в классе (отрыв от «трясины» — девять пунктов).

    Ризеспор — Хатайспор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал сенсационную победу над «Бешикташем» (2:1).

    Перед этим в 36-м туре турецкой Суперлиги коллектив также набрал три очка, когда в домашних стенах переиграл «Гёзтепе» с результатом 6:3.

    Не сыграют: травмирован — Папаниколау, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Ризеспор» три раза выиграл при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Ибрахим Олавойин — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с пятью голами.

    «Хатайспор»

    Турнирное положение: «Хатайспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 44 баллов и также лишен серьезной турнирной мотивации.

    Команда занимает 18-ю строчку в турнирной таблице и уже давно не имеет шансов на спасение в элитном дивизионе — отставание от безопасного 15-го места составляет 16 очков.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на своем поле сенсационно переиграл «Фенербахче» (4:2).

    Перед этим в 36-м туре турецкого первенства коллектив в чужих стенах также набрал три балла, «всухую» разгромив «Адана Демирспор» (5:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трёх последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Хатайспор» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Такие результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, пусть и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Биляль Бутобба — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из семи последних матчей «Ризеспора» забивала только одна команда

    • в пяти из шести последних матчей «Хатайспора» забивали больше 3,5 голов

    • в трех последних матчах «Хатайспор» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ризеспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 5.40, победа «Хатайспора» — в 6.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.30.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

    И хотя в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали меньше, результативность поединков аутсайдера грядущей игры должна стать решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Хатайспора».

    Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ризеспор — Хатайспор?

    Матч Ризеспор — Хатайспор состоится 31 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ризеспор — Хатайспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ризеспор — Хатайспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ризеспор — Хатайспор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ризеспор — Хатайспор?

    Коэффициенты букмекеров: «Ризеспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 5.40, победа «Хатайспора» — в 6.00.

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