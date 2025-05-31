Кудерметова — Александрова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Екатерины Александровой из России в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 31 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Вероника Кудерметова во втором круге парижского мэйджора одержала уверенную победу над Барборой Крейчиковой (6:0, 6:3).

Россиянка выполнила четыре эйста, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

На Открытом чемпионате Франции Кудерметова отправила отдыхать болгарскую теннисистку Викторию Томову (7:5, 6:1).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В рейтинге WTA Вероника Кудерметова занимает 46 место.

Александрова

Екатерина Александрова не отдала своим соперницам ни одного сета, выиграв у двух итальянских соперниц.

В первом круге мэйджора россиянка переиграла Лючию Бронцетти (6:3, 6:2). Во втором раунде Александрова обыграла Элизабетту Кочаретто (6:1, 6:3).

В этой встрече спортсменка из России пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

Екатерина Александрова занимает 20 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.47, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.70.

Прогноз: В этом розыгрыше Кудерметова выиграла у Александровой на турнире в Дубае. На данный момент Александрова на ходу и вполне способна на реванш.

Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-3.5) с коэффициентом 1.95.