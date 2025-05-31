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    Возьмёт ли Александрова реванш у Кудерметовой?

    Кудерметова — Александрова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Екатерины Александровой из России в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 31 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кудерметова

    Вероника Кудерметова во втором круге парижского мэйджора одержала уверенную победу над Барборой Крейчиковой (6:0, 6:3).

    Россиянка выполнила четыре эйста, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На Открытом чемпионате Франции Кудерметова отправила отдыхать болгарскую теннисистку Викторию Томову (7:5, 6:1).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В рейтинге WTA Вероника Кудерметова занимает 46 место.

    Александрова

    Екатерина Александрова не отдала своим соперницам ни одного сета, выиграв у двух итальянских соперниц.

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    • В первом круге мэйджора россиянка переиграла Лючию Бронцетти (6:3, 6:2). Во втором раунде Александрова обыграла Элизабетту Кочаретто (6:1, 6:3).

    В этой встрече спортсменка из России пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

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    Екатерина Александрова занимает 20 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.47, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.70.

    Прогноз: В этом розыгрыше Кудерметова выиграла у Александровой на турнире в Дубае. На данный момент Александрова на ходу и вполне способна на реванш.

    Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-3.5) с коэффициентом 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кудерметова — Александрова?

    Матч Кудерметова — Александрова состоится 31 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кудерметова — Александрова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Александровой (-3.5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кудерметова — Александрова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Александровой (-3.5) » с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Александрова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кудерметова — Александрова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Александрову в этом матче можно поставить за 1.47, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.70.

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