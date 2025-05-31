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    Окжетпес — Кызыл-Жар: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Окжетпес» — «Кызыл-Жар»
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    Даурен Жумат
    31 мая в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Кызыл-Жар». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Окжетпес» — «Кызыл-Жар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 31 Мая 2025 года

    Окжетпес

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Окжетпес 14:00 Кызыл-Жар

    Кызыл-Жар

  • Петропавловск
    •

    «Окжетпес»

    Турнирное положение: «Окжетпес» по итогам 10-ти поединков национального первенства набрал 17 баллов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает шестую позицию в таблице с отставанием в пять пунктов от зоны еврокубков (топ-3), а также с отрывом в четыре очка от соперника.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле одержал победу над «Кайратом» (2:1).

    Перед этим в девятом туре национального первенства коллектив остался без баллов, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Актобе» (1:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» выиграл три раза при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Даурен Жумат — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

    «Кызыл-Жар»

    Турнирное положение: «Кызыл-Жар» по итогам 10-ти поединков чемпионата страны набрал 13 баллов и скорее борется за выживание в элитном дивизионе, чем за выход в еврокубки.

    Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице и на восемь очков опережает зону вылета (13-14-я строчки), а также на 10 пунктов отстаёт от зоны еврокубков.

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    • Последние матчи: в своём предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального первенства клуб на своём поле сыграл вничью с «Елимаем» (1:1).

    Перед этим в девятом туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также набрал только один балл, но теперь уже в чужих стенах, когда разошёлся мировой с «Женыс» Астана (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырёх последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кызыл-Жар» не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Такие результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, что, правда, будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

    Сенен Себай и Дарко Зорич — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Окжетпес» выиграл

    • в трех последних матчах «Окжетпеса» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Кызыл-Жара» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.15, победа «Кызыл-Жара» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.65.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в пяти из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Окжетпеса».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Окжетпес — Кызыл-Жар?

    Матч Окжетпес — Кызыл-Жар состоится 31 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Окжетпес — Кызыл-Жар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Окжетпес — Кызыл-Жар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Окжетпес — Кызыл-Жар?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Окжетпес — Кызыл-Жар?

    Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.15, победа «Кызыл-Жара» — в 3.20.

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