Фенербахче — Коньяспор. Ставка (к. 2.15) и прогноз на чемпионат Турции 31 мая 2025 года

31 мая в 38-м туре турецкой Суперлиги по футболу сыграют «Фенербахче» и «Коньяспор». Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Коньяспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: команда Жозе Моуринью заняла второе место в чемпионате Турции с 81 очком.

Последние матчи: в 37-м туре «Фенербахче» уступил со счетом 2:4. В середине первого тайма Эн-Несири открыл счет в матче, но затем случилось удаление Мюлдюра в составе на 38-й минуте. В большинстве соперник забил 4 подряд гола, а «Фенербахче» смог ответить лишь мячом престижа в конце в исполнении Кахведжи.

Ранее была победа дома над «Эюспором» (2:1) и в гостях над «Башакшехиром» (4:1).

Не сыграют: травмирован — Родриго Бекао (з), дисквалифицирован — Фред (п).

Состояние команды: сезон в исполнении «Фенербахче» в принципе можно назвать хорошим, команда уверенно заняла вторую строчку и будет играть в квалификации Лиги чемпионов. Моуринью по своей традиции нагнетал обстановку и отметился целом рядом скандалом, но в основном игра его команды радовала глаз. Хуже дело обстояло в Лиге Европы, где «Фенербахче» вылетел на стадии 1/8 финала.

«Коньяспор»

Турнирное положение: сейчас «Коньяспор» идет на 10-м месте в таблице чемпионата Турции с 46 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: домашний матч против «Аланьяспор» получился не очень и завершился поражением со счетом 1:2. Уже в первом тайме «Коньяспор» проигрывал с разницей в два мяча, после перерыва проснулся, но смог забить лишь один раз после точного удара Умюта Найира.

До этого была домашняя победа над «Ризеспором» (2:1) и поражение в гостях от «Антальиспор» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицированы — Улугун (п), Педриньо (н), Крамер (н), травмированы — Ташчи (н), Боатенг (п).

Состояние команды: «Коньяспор» занимает свое место в середине турнирной таблицы. Команда не обладает солидным бюджетом и крепким составом, а комплектуется часто арендованными футболистами и свободными агентами, которые не подходят более сильным командам.

Статистика для ставок

В первом круге «Фенербахче» выиграл в гостях со счетом 3:2

В прошлом сезоне была разгромная победа дома «Фенербахче» (7:1) и ничья на выезде (0:0)

В позапрошлом сезоне «Коньяспор» выиграл на своем поле (1:0), но уступил в гостях (0:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фенербахче» дают 1,47, а на «Коньяспор» — 6,50, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,79, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,02.

Прогноз: для «Фенербахче» это будет последний матч в сезоне, понятно, что команда захочет отблагодарить своих болельщиков за горячую поддержку в течении сезона. Состав у хозяев на порядок выше, у гостей много потерь в составе, а лавка запасных довольно скудная. Вряд ли «Коньяспор» сможет что-то тут противопоставить.

Основная ставка: победа «Фенербахче» с форой -1,5 за 2,15.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что «Фенербахче» не станет тянуть с победой.

Дополнительная ставка: победа в первом тайме с форой -1 за 2,90.