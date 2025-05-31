Улытау — Туран Туркестан: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 31 мая 2025 года

Улытау
Туран
«Улытау»
Турнирное положение: «Улытау» по итогам 10-ти поединков национального первенства набрал пять баллов и борется за выживание в элите.
Команда занимает 13-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (13-14-я строчки), с отставанием в один балл от безопасного 12-го места.
Улытау — Туран: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле одержал победу над «Ордабасы» (1:0).
Перед этим в девятом туре национального первенства коллектив остался без баллов, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Астаны» (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Улытау» проиграл семь раз при одной победе, а в 13-ти поединках выиграл лишь раз.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Четыре гола команды в чемпионате Казахстана забивали разные игроки.
«Туран» Туркестан
Турнирное положение: «Туран» Туркестан по итогам 10-ти поединков чемпионата страны набрал 11 баллов и также борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает девятую строчку в турнирной таблице и на шесть очков опережает зону вылета (13-14-я строчки), которую возглавляет как раз ее нынешний соперник.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального первенства клуб на своём поле потерпел поражение от «Тобола» (1:2).
Перед этим в девятом туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также остался без очков теперь уже в чужих стенах, проиграв на этот раз «Кайсару» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трёх последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» Туркестан неизменно проигрывал.
Такие результаты обещают гостям не лучшие даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Игорь Стасевич и Лука Згурский — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с двумя голами.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Улытау» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Турана» забивала только одна команда
- в трех последних матчах «Туран» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Туран» Туркестан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.00, победа «Улытау» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних выездных поединках.
При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в семи из восьми последних матчей.
Ставка: «Туран» Туркестан победит за 2.40