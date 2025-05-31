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    Улытау — Туран Туркестан: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Улытау» — «Туран» Туркестан
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    «Туран» Туркестан
    31 мая в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Туран» Туркестан. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Улытау» — «Туран» Туркестан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 31 Мая 2025 года

    Улытау

  • Жезказган
    •  Улытау 14:00 Туран

    Туран

  • Туркестан
    •

    «Улытау»

    Турнирное положение: «Улытау» по итогам 10-ти поединков национального первенства набрал пять баллов и борется за выживание в элите.

    Команда занимает 13-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (13-14-я строчки), с отставанием в один балл от безопасного 12-го места.

    Улытау — Туран: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле одержал победу над «Ордабасы» (1:0).

    Перед этим в девятом туре национального первенства коллектив остался без баллов, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Астаны» (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Улытау» проиграл семь раз при одной победе, а в 13-ти поединках выиграл лишь раз.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Четыре гола команды в чемпионате Казахстана забивали разные игроки.

    «Туран» Туркестан

    Турнирное положение: «Туран» Туркестан по итогам 10-ти поединков чемпионата страны набрал 11 баллов и также борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает девятую строчку в турнирной таблице и на шесть очков опережает зону вылета (13-14-я строчки), которую возглавляет как раз ее нынешний соперник.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального первенства клуб на своём поле потерпел поражение от «Тобола» (1:2).

    Перед этим в девятом туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также остался без очков теперь уже в чужих стенах, проиграв на этот раз «Кайсару» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трёх последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» Туркестан неизменно проигрывал.

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    Такие результаты обещают гостям не лучшие даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Игорь Стасевич и Лука Згурский — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Улытау» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Турана» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Туран» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Туран» Туркестан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.00, победа «Улытау» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в семи из восьми последних матчей.

    Ставка: «Туран» Туркестан победит за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Улытау — Туран Туркестан?

    Матч Улытау — Туран Туркестан состоится 31 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Улытау — Туран Туркестан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Улытау — Туран Туркестан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Улытау — Туран Туркестан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Улытау — Туран Туркестан?

    Коэффициенты букмекеров: «Туран» Туркестан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.00, победа «Улытау» — в 3.00.

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