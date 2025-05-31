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    Бублик подготовил еще один сюрприз?

    Бублик — Роша. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Роша
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против португальца Энрике Роши в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Роша, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 31 Мая 2025 года

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •  Александр Бублик 12:00 Энрике Роша

    Энрике Роша

  • Португалия
    •

    Бублик

    Саша стал одним из главных героев предыдущего раунда.

    В четверг теннисист из Казахстана совершил невероятный камбэк в матче против Алекса Де Минора.

    Бублик отыгрался с 0-2 по сетам — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

    К слову, для Бублика это была 11-я победа над соперником из топ-10 (при 24-х поражениях).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В первом круге Бублик одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:4, 6:4, 6:4.

    Бублик впервые в карьере прошел на французском мэйджоре дальше второго круга.

    Роша

    Энрике тем временем тоже впервые дошел до третьего круга на Ролан Гаррос.

    Как и Бублик, португалец во втором раунде тоже совершил мощнейший камбэк.

    Роша буквально шокировал чеха Якуба Меншика — 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3.

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    В первом круге Роша провел пять сетов против грузина Николоза Басилашвили — 7:6, 2:6, 7:6, 2:6, 6:2.

    С учетом квалификации Энрике провел в Париже уже пять матчей.

    Роша занимает 200-е место в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.33, победу Роши букмекеры предлагают за 3.32.

    Прогноз: несмотря на все подвиги Бублика, считаем, что в этом матче нет смысла ставить на исход. Саша снова может удивить, только на этот раз в плохом смысле. Для него это норма.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бублик — Роша?

    Матч Бублик — Роша состоится 31 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бублик — Роша?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 37,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бублик — Роша?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 37,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бублик — Роша?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бублик — Роша?

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.33, победу Роши букмекеры предлагают за 3.32.

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