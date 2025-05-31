Бублик — Роша. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против португальца Энрике Роши в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Роша, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бублик

Саша стал одним из главных героев предыдущего раунда.

В четверг теннисист из Казахстана совершил невероятный камбэк в матче против Алекса Де Минора.

Бублик отыгрался с 0-2 по сетам — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

К слову, для Бублика это была 11-я победа над соперником из топ-10 (при 24-х поражениях).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В первом круге Бублик одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:4, 6:4, 6:4.

Бублик впервые в карьере прошел на французском мэйджоре дальше второго круга.

Роша

Энрике тем временем тоже впервые дошел до третьего круга на Ролан Гаррос.

Как и Бублик, португалец во втором раунде тоже совершил мощнейший камбэк.

Роша буквально шокировал чеха Якуба Меншика — 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3.

В первом круге Роша провел пять сетов против грузина Николоза Басилашвили — 7:6, 2:6, 7:6, 2:6, 6:2.

С учетом квалификации Энрике провел в Париже уже пять матчей.

Роша занимает 200-е место в рейтинге ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.33, победу Роши букмекеры предлагают за 3.32.

Прогноз: несмотря на все подвиги Бублика, считаем, что в этом матче нет смысла ставить на исход. Саша снова может удивить, только на этот раз в плохом смысле. Для него это норма.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.92.