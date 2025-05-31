Бублик — Роша. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Александр Бублик
Энрике Роша
Бублик
Саша стал одним из главных героев предыдущего раунда.
В четверг теннисист из Казахстана совершил невероятный камбэк в матче против Алекса Де Минора.
Бублик отыгрался с 0-2 по сетам — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.
К слову, для Бублика это была 11-я победа над соперником из топ-10 (при 24-х поражениях).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В первом круге Бублик одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:4, 6:4, 6:4.
Бублик впервые в карьере прошел на французском мэйджоре дальше второго круга.
Роша
Энрике тем временем тоже впервые дошел до третьего круга на Ролан Гаррос.
Как и Бублик, португалец во втором раунде тоже совершил мощнейший камбэк.
Роша буквально шокировал чеха Якуба Меншика — 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3.
В первом круге Роша провел пять сетов против грузина Николоза Басилашвили — 7:6, 2:6, 7:6, 2:6, 6:2.
С учетом квалификации Энрике провел в Париже уже пять матчей.
Роша занимает 200-е место в рейтинге ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.33, победу Роши букмекеры предлагают за 3.32.
Прогноз: несмотря на все подвиги Бублика, считаем, что в этом матче нет смысла ставить на исход. Саша снова может удивить, только на этот раз в плохом смысле. Для него это норма.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.92.