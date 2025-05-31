Баптист — Бузас Манейро. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 31 мая 2025 года

Американка Хейли Баптист и испанка Джессика Бузас Манейро встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баптист — Бузас Манейро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хейли Баптист

Пока что игра Баптист на грунтовых кортах Парижа выглядит более, чем приемлемо, а успехи в первых раунда престижного турнира только придают сил Хейли.

Несмотря на свои внушительные габариты, американка довольно убедительно передвигается по корту, причем под конец любого матча она выглядит довольно бодро.

После тяжелой победы над Хаддад Майа американская теннисистка провела разгрузочный матч против японки Хибино.

Сохраненные силы явно помогут Хейли нагнетать обстановку в игре против Бузас Манейро. Голыми рука испанку сейчас не взять.

Джессика Бузас Манейро

Состояние Бузас Манейро на этом турнире определенно можно назвать удовлетворительным, поскольку она уже в третьем круге «Ролан Гаррос», о чем она могла только мечтать перед стартом соревнований.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В первом круге испанка совершила едва ли не самую главную сенсацию, разобравшись с сильной Эммой Наварро.

Матч второго раунда получился более тяжелым, но в нем Джессика отправила домой также американку, имя которой Робин Монтгомери.

Сейчас ей играть против третьей американки подряд, и есть предположения, что Бузас Манейро банально не хватит сил.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Баптист — 1.81, победа Бузас Манейро — 2.00.

Прогноз: Баптист имеет больше шансов пройти в следующий круг, нежели испанка.

Ставка: П1 за 1.81.

Альтернативный прогноз: Пока все вводные данные говорят за то, что матч получится предельно долгим.

Альтернативная ставка: ТБ 26.5 с коэффициентом 2.89.