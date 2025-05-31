Фонсека — Дрейпер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Британец Джек Дрейпер сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Дрейпер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фонсека

Жоао — самый молодой теннисист, дошедший до третьего круга Ролан Гаррос без потери хотя бы одного сета.

В стартовом матче 18-летний бразилец не оставил шансов Хуберту Хуркачу — 6:2, 6:4, 6:2.

Во втором круге Фонсека одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером — 7:6, 7:6, 6:4.

На этой неделе Фонсека прервал серию из трех поражений. В конце апреля он проиграл американцу Томми Полу (6:7, 6:7) во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Вскоре после этого латиноамериканец уступил нидерландцу Йесперу де Йонгу на старте «челленджера» в португальском Эшториле.

Еще одним разочарованием стало поражение 18-летнего теннисиста от венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Риме.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Но также стоит обратить внимание, что в начале года Фонсека выиграл грунтовый турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе. Эта победа победа позволила ему закрепиться в топ-100.

Дрейпер

Джек тоже впервые вышел в третий раунд французского мэйджора.

Во втором круге британский теннисист одержал победу над французом Гаэлем Монфисом — 6:3, 4:6, 6:3, 7:5.

В в стартовом матче Дрейпер выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 3:6, 6:1, 6:4, 6:2.

В текущем сезоне Дрейпер провел на грунте 14 матчей — и на этом отрезке у него 11 побед и три поражения.

В начале мая Джек дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде. В решающем матче испанского «тысячника» Дрейпер проиграл норвежцу Касперу Рууду. Но зато перед этим он остановил Таллона Грикспора, Маттео Берреттини, Томми Пола, Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти.

На «Мастерсе» в Риме Дрейпер проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу — 4:6, 4:6.

Главным же успехом Дрейпера в этом году пока остается победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 2.79, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: в свои 18 лет Фонсека действительно впечатляет, и сейчас уже нет никаких сомнений в том, что в течение ближайших двух лет он будет как минимум рядом с топ-10. Дрейпера ждет очень сложный матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.