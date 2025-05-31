Вондроушова — Пегула. Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 31 мая 2025 года

Чешка Маркета Вондроушова и американка Джессика Пегула встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вондроушова — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Маркета Вондроушова

Уровень игры Вондроушовой на грунте хорошо известен, да и сама теннисистка не скрывает, что на глине любит играть больше всего.

За последний год она сильно потеряла в рейтинге из-за травм и проблем личного характера, но постепенно на начинает приходить в себя.

В первом круге она не заметила Селехметьеву, а вот во втором круге пришлось серьезно потрудиться, чтобы обыграть настырную польку Френх.

Хочется верить, что у чешки хватил сил и задора, чтобы на равных противостоять Джессике Пегуле, которая по техническому оснащению и мощи выглядит гораздо убедительнее чешки.

Джессика Пегула

Нет никаких предпосылок, что Пегула собирается сбавлять набранный ход, хотя Джессика с действительно серьезными соперницами пока что ещё и не встречалась.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Первый матч на «Ролан Гаррос» она проводила против мало известной румынки Тодони, и в размеренном темпе добилась закономерной победы.

Во втором поединке в Париже Энн Ли не смогла ничего противопоставить мощному приему Джессики, который позволил создавать необходимый задел для потенциально выигрышного очка.

Против Вондроушовой у американки могут возникнуть проблемы только в том случае, если Маркета проведёт лучший матч в 2025 году.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Вондроушовой — 2.58, победа Пегулы — 1.51.

Прогноз: Пегула заберет себе победу в этом матче, но американке придётся довольно серьезно постараться для этого.

Ставка: Ф2 (-3) за 1.76.

Альтернативный прогноз: У Воундрушевой получится навязать борьбу в этом матче.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.91.