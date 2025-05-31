Вондроушова — Пегула. Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 31 мая 2025 года

Маркета Вондроушова
Джессика Пегула
Маркета Вондроушова
Уровень игры Вондроушовой на грунте хорошо известен, да и сама теннисистка не скрывает, что на глине любит играть больше всего.
За последний год она сильно потеряла в рейтинге из-за травм и проблем личного характера, но постепенно на начинает приходить в себя.
В первом круге она не заметила Селехметьеву, а вот во втором круге пришлось серьезно потрудиться, чтобы обыграть настырную польку Френх.
Хочется верить, что у чешки хватил сил и задора, чтобы на равных противостоять Джессике Пегуле, которая по техническому оснащению и мощи выглядит гораздо убедительнее чешки.
Джессика Пегула
Нет никаких предпосылок, что Пегула собирается сбавлять набранный ход, хотя Джессика с действительно серьезными соперницами пока что ещё и не встречалась.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Первый матч на «Ролан Гаррос» она проводила против мало известной румынки Тодони, и в размеренном темпе добилась закономерной победы.
Во втором поединке в Париже Энн Ли не смогла ничего противопоставить мощному приему Джессики, который позволил создавать необходимый задел для потенциально выигрышного очка.
Против Вондроушовой у американки могут возникнуть проблемы только в том случае, если Маркета проведёт лучший матч в 2025 году.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Вондроушовой — 2.58, победа Пегулы — 1.51.
Прогноз: Пегула заберет себе победу в этом матче, но американке придётся довольно серьезно постараться для этого.
- 1.95Кудерметова — Александрова: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.00Касаткина — Бадоса: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.79Боузкова — Гауфф: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-3) за 1.76.
Альтернативный прогноз: У Воундрушевой получится навязать борьбу в этом матче.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.91.