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    Вондроушова доставит проблемы американке?

    Вондроушова — Пегула. Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Вондроушова — Пегула
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    Маркета Вондроушова
    Чешка Маркета Вондроушова и американка Джессика Пегула встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вондроушова — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 31 Мая 2025 года

    Маркета Вондроушова

  • Чехия
    •  Маркета Вондроушова 13:00 Джессика Пегула

    Джессика Пегула

  • США
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    Маркета Вондроушова

    Уровень игры Вондроушовой на грунте хорошо известен, да и сама теннисистка не скрывает, что на глине любит играть больше всего.

    За последний год она сильно потеряла в рейтинге из-за травм и проблем личного характера, но постепенно на начинает приходить в себя.

    В первом круге она не заметила Селехметьеву, а вот во втором круге пришлось серьезно потрудиться, чтобы обыграть настырную польку Френх.

    Хочется верить, что у чешки хватил сил и задора, чтобы на равных противостоять Джессике Пегуле, которая по техническому оснащению и мощи выглядит гораздо убедительнее чешки.

    Джессика Пегула

    Нет никаких предпосылок, что Пегула собирается сбавлять набранный ход, хотя Джессика с действительно серьезными соперницами пока что ещё и не встречалась.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Первый матч на «Ролан Гаррос» она проводила против мало известной румынки Тодони, и в размеренном темпе добилась закономерной победы.

    Во втором поединке в Париже Энн Ли не смогла ничего противопоставить мощному приему Джессики, который позволил создавать необходимый задел для потенциально выигрышного очка.

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    Против Вондроушовой у американки могут возникнуть проблемы только в том случае, если Маркета проведёт лучший матч в 2025 году.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Вондроушовой — 2.58, победа Пегулы — 1.51.

    Прогноз: Пегула заберет себе победу в этом матче, но американке придётся довольно серьезно постараться для этого.

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.76.

    Альтернативный прогноз: У Воундрушевой получится навязать борьбу в этом матче.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.91.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вондроушова — Пегула?

    Матч Вондроушова — Пегула состоится 31 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вондроушова — Пегула?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вондроушова — Пегула?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3)» с коэффициентом у букмекеров 1.76.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вондроушова — Пегула?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вондроушова — Пегула?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Вондроушова — Пегула: прогноз и ставка за 1.76, статистика, коэффициенты матча 31.05.202513:00. Вондроушова доставит проблемы американке?
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