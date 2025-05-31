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    Синнер дожмет Легечку только в пятом сете?

    Синнер — Легечка. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Легечка
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против чеха Иржи Легечки в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Легечка, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 31 Мая 2025 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 12:00 Иржи Леxечка

    Иржи Леxечка

  • Чехия
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    Синнер

    Янник, как и ожидалось, спокойно прошел первые раунды на французском мэйджоре.

    В стартовом матче итальянец встречался с Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:3, 7:5. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но не воспользовался преимуществом.

    Во втором круге Синнер выиграл у Ришара Гаске, для которого этот матч стал последним в карьере.

    Синнер отдал лишь семь геймов 38-летнему французу — 6:3, 6:0, 6:4.

    Синнер выиграл шесть из семи последних матчей. За неделю до мэйджора в Париже он дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 16 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.

    Легечка

    Иржи в предыдущем раунде одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной.

    Вопреки ожиданиям, матч против испанца получился не самым сложным — 6:3, 3:6, 6:1, 6:2.

    В первом круге Легечка разгромил австралийца Джордана Томпсона — 6:4, 6:2, 6:1.

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    Также стоит обратить внимание, что после февральского «пятисотника» в Дохе, на котором он дошел до полуфинала, Легечка еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Синнер выйдет в следующий раунд. На победу Легечки можно поставить за 9.20.

    Прогноз: возможно, именно здесь Яннику впервые на этом турнире понадобится дополнительный сет, но в любом случае чех, которого постоянно что-то беспокоит, вряд ли создаст серьезную интригу.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 31,5 за 1.99.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синнер — Легечка?

    Матч Синнер — Легечка состоится 31 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синнер — Легечка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Синнера + тотал геймов больше 31,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синнер — Легечка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Синнера + тотал геймов больше 31,5» с коэффициентом у букмекеров 1.99.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синнер — Легечка?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синнер — Легечка?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Синнер выйдет в следующий раунд. На победу Легечки можно поставить за 9.20.

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    Синнер — Легечка: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 31.05.202512:00. Синнер дожмет Легечку только в пятом сете?
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