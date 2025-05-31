Синнер — Легечка. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Янник Синнер
Иржи Леxечка
Синнер
Янник, как и ожидалось, спокойно прошел первые раунды на французском мэйджоре.
В стартовом матче итальянец встречался с Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:3, 7:5. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но не воспользовался преимуществом.
Во втором круге Синнер выиграл у Ришара Гаске, для которого этот матч стал последним в карьере.
Синнер отдал лишь семь геймов 38-летнему французу — 6:3, 6:0, 6:4.
Синнер выиграл шесть из семи последних матчей. За неделю до мэйджора в Париже он дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 16 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.
Легечка
Иржи в предыдущем раунде одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной.
Вопреки ожиданиям, матч против испанца получился не самым сложным — 6:3, 3:6, 6:1, 6:2.
В первом круге Легечка разгромил австралийца Джордана Томпсона — 6:4, 6:2, 6:1.
Также стоит обратить внимание, что после февральского «пятисотника» в Дохе, на котором он дошел до полуфинала, Легечка еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Синнер выйдет в следующий раунд. На победу Легечки можно поставить за 9.20.
Прогноз: возможно, именно здесь Яннику впервые на этом турнире понадобится дополнительный сет, но в любом случае чех, которого постоянно что-то беспокоит, вряд ли создаст серьезную интригу.
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Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 31,5 за 1.99.