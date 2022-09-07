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    Соболенко снова проиграет Плишковой?

    Плишкова — Соболенко. Прогноз (к. 2.11) и ставки на US Open 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Плишкова — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Каролины Плишковой в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 7 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Плишкова — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Плишкова

    Плишкова десятый раз в карьере дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». И в пяти случаях она сделала это в Нью-Йорке.

    В четвертом круге Каролина одержала победу над Викторией Азаренко. Чешка с трудом взяла первый сет, второй проиграла на тай-брейке, а в решающем отдала белорусской теннисистке лишь два гейма.

    В третьем сете Плишкова идеально сыграла в геймах на подаче. У Азаренко не было ни одного брейк-пойнта, тогда как Каролина сделала два брейка.

    Перед этим Плишкова выиграла у Магды Линетт, Мари Боузковой и Белинды Бенчич.

    Соболенко

    Соболенко тем временем тоже второй год подряд дошла до четвертьфинала на американском мэйджоре.

    С учетом всех проблем Арины в текущем сезоне это можно даже назвать мини-сенсацией.

    В предыдущем раунде Соболенко одержала волевую победу над Даниэль Коллинс.

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    Американка уверенно взяла первый сет, но в итоге белорусская теннисистка устроила камбэка, в который, надо признать, верилось с большим трудом.

    Хотя во втором круге Соболенко и вовсе устроила шоу. В матче против Кайи Канепи она отыгралась со счетом 2:6, 1:5. В общем, Арина показала характер.

    Прогноз и ставка

    На Плишкову в этом матче можно поставить за 2.11, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.76.

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    В прошлом году Арина дважды проиграла Каролине — на Уимблдоне и на крупном турнире в Монреале.

    И это в каком-то смысле закономерно, учитывая постоянные проблемы белорусской теннисистки с подачей. У Плишковой в этом плане все намного лучше.

    В общем, чешка знает, что нужно делать, чтобы вывести соперницу из равновесия. Главное — как можно лучше подавать, а в остальном Соболенко сама поможет сопернице.

    Ставка — победа Плишковой за 2.11.

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    Плишкова — Соболенко: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на теннис. Соболенко снова проиграет Плишковой?
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