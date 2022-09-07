Плишкова
Плишкова десятый раз в карьере дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». И в пяти случаях она сделала это в Нью-Йорке.
В четвертом круге Каролина одержала победу над Викторией Азаренко. Чешка с трудом взяла первый сет, второй проиграла на тай-брейке, а в решающем отдала белорусской теннисистке лишь два гейма.
В третьем сете Плишкова идеально сыграла в геймах на подаче. У Азаренко не было ни одного брейк-пойнта, тогда как Каролина сделала два брейка.
Перед этим Плишкова выиграла у Магды Линетт, Мари Боузковой и Белинды Бенчич.
Соболенко
Соболенко тем временем тоже второй год подряд дошла до четвертьфинала на американском мэйджоре.
С учетом всех проблем Арины в текущем сезоне это можно даже назвать мини-сенсацией.
В предыдущем раунде Соболенко одержала волевую победу над Даниэль Коллинс.
Американка уверенно взяла первый сет, но в итоге белорусская теннисистка устроила камбэка, в который, надо признать, верилось с большим трудом.
Хотя во втором круге Соболенко и вовсе устроила шоу. В матче против Кайи Канепи она отыгралась со счетом 2:6, 1:5. В общем, Арина показала характер.
Прогноз и ставка
На Плишкову в этом матче можно поставить за 2.11, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.76.
В прошлом году Арина дважды проиграла Каролине — на Уимблдоне и на крупном турнире в Монреале.
И это в каком-то смысле закономерно, учитывая постоянные проблемы белорусской теннисистки с подачей. У Плишковой в этом плане все намного лучше.
В общем, чешка знает, что нужно делать, чтобы вывести соперницу из равновесия. Главное — как можно лучше подавать, а в остальном Соболенко сама поможет сопернице.
Ставка — победа Плишковой за 2.11.