Испанец Рафаэль Надаль сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Фриц — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Фриц впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Безусловно, это серьезное достижение для американца, который здорово проводит текущий сезон.

Но есть один нюанс, о котором ни в коем случае нельзя забывать. На текущем турнире у Тейлора не было ни одного соперника из топ-50. Безусловно, сейчас со всеми сложно играть, но все-таки американцу в этом плане повезло.

До сих пор самым рейтинговым соперником Фрица был 51-я ракетка мира слова Алекс Молчан, которому он не отдал ни одного сета.

К слову, остальные матчи Фриц тоже выиграл в пределах трех партий. Американец спокойно разобрался с Лоренцо Музетти, Алистером Грэем и Джейсоном Кублером.

Надаль

Надаль тем временем 47-й раз вышел в четвертьфинал на уровне «Большого шлема». Как говорится, почувствуйте разницу.

В понедельник одержал уверенную победу над Ботиком ван де Зандшульпом. Нидерландец по-настоящему сопротивлялся только в третьей партии, которая завершилась тай-брейком.

Все прогнозы на Уимблдон

Рафа провел еще один шикарный матч, в котором в очередной раз поразил своей невероятной концентрацией и умением бороться. Это действительно впечатляет.

Надаль стал третьим теннисистом, выигравшим первые 18 матчей на «Больших шлемах» в сезоне.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 3.26, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.38.

Весной Рафа проиграл американцу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Многих этот результат тогда удивил, но позже стало известно, что король грунта играл с травмой — следующие полтора месяца он пропустил из-за стрессового перелома ребра.

Но теперь Фрица ждет встреча с Надалем, которого, по всей видимости, сейчас ничего не беспокоит (тьфу-тьфу, стучим по дереву).

Но в любом случае, обыграть Тейлора в трех сетах будет сложно. Американец обладает классной подачей, здорово играет на задней линии — остановить его будет сложно.

Ставка — тотал геймов больше 38,0 за 1.87.