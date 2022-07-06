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    Надаль снова проиграет Фрицу?

    Фриц — Надаль. Прогноз (к. 1.87) и ставки на Уимблдон 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Фриц — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фриц

    Фриц впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Безусловно, это серьезное достижение для американца, который здорово проводит текущий сезон.

    Но есть один нюанс, о котором ни в коем случае нельзя забывать. На текущем турнире у Тейлора не было ни одного соперника из топ-50. Безусловно, сейчас со всеми сложно играть, но все-таки американцу в этом плане повезло.

    До сих пор самым рейтинговым соперником Фрица был 51-я ракетка мира слова Алекс Молчан, которому он не отдал ни одного сета.

    К слову, остальные матчи Фриц тоже выиграл в пределах трех партий. Американец спокойно разобрался с Лоренцо Музетти, Алистером Грэем и Джейсоном Кублером.

    Надаль

    Надаль тем временем 47-й раз вышел в четвертьфинал на уровне «Большого шлема». Как говорится, почувствуйте разницу.

    В понедельник одержал уверенную победу над Ботиком ван де Зандшульпом. Нидерландец по-настоящему сопротивлялся только в третьей партии, которая завершилась тай-брейком.

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    Рафа провел еще один шикарный матч, в котором в очередной раз поразил своей невероятной концентрацией и умением бороться. Это действительно впечатляет.

    Надаль стал третьим теннисистом, выигравшим первые 18 матчей на «Больших шлемах» в сезоне.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 3.26, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.38.

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    Весной Рафа проиграл американцу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Многих этот результат тогда удивил, но позже стало известно, что король грунта играл с травмой — следующие полтора месяца он пропустил из-за стрессового перелома ребра.

    Но теперь Фрица ждет встреча с Надалем, которого, по всей видимости, сейчас ничего не беспокоит (тьфу-тьфу, стучим по дереву).

    Но в любом случае, обыграть Тейлора в трех сетах будет сложно. Американец обладает классной подачей, здорово играет на задней линии — остановить его будет сложно.

    Ставка — тотал геймов больше 38,0 за 1.87.

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    Фриц — Надаль: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на теннис. Надаль снова проиграет Фрицу?
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