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    Сможет ли Надаль выйти в финал Australian Open?

    Берреттини — Надаль. Прогноз (к. 1.97) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 28 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против итальянца Маттео Берреттини в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 28 января, начало — 06:30 мск. Берреттини — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Берреттини

    Берреттини третий раз в карьере дошел до полуфинала на турнире «Большого шлема». В прошлом сезоне он проиграл Новаку Джоковичу в решающем матче на Уимблдоне.

    У Маттео был не самый простой путь на этом турнире. Уже в третьем раунде ему пришлось играть против Карлоса Алькараса. Испанский ураган уступал 0-2 по сетам, но нашел в себе силы отыграться, а в пятой партии все решилось на тай-брейке — Берреттини здорово провел все розыгрыши на своей подаче.

    Дальше была победа над испанцем Пабло Каррено-Бустой. Несмотря на то, что на этот раз хватило трех сетов, матч все равно получился напряженным.

    А в четвертьфинале был еще один триллер. На этот раз Берреттини уверенно повел 2-0 по сетам в матчем с Гаэлем Монфисом. Но потом в его игре случился провал — и дело снова дошло до пятой партии. К удивлению многих, Маттео легко взял решающий сет — 6:2.

    Надаль

    У Надаля тем временем тоже было настоящее испытание в четвертьфинале. Матч против Дениса Шаповалова стал для испанца проверкой на прочность.

    До середины третьего сета Рафа полностью контролировал ситуацию на корте, почти не ошибался, но потом его накрыла усталость, а вдобавок к этому начались проблемы с животом, из-за чего даже пришлось обратиться к врачу.

    В итоге половину третьего и весь четвертый сеты Надаль едва сопротивлялся, но в пятом пришел в себя, быстро сделал брейк и прорвался в свой шестой финал на Australian Open.

    В предыдущих матчах у Надаля если и возникали какие-то проблемы, то разве что в отдельных геймах, в целом же он легко выигрывал. В матче с Шаповаловым король грунта был на грани поражения, но даже в 35 лет у него нашлись резервы для спасения.

    Прогноз и ставка

    На Берреттини в этом матче можно поставить за 2.76, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.52.

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    Матч пройдет днем по австралийскому времени, скорее всего, снова будет жарко. Это для любого непросто, но Рафа все-таки старше своего соперника на десять лет.

    Будет борьба. И тремя сетами испанец и итальянец точно не ограничатся. Самый логичный вариант для ставки в данном случае — тотал сетов больше 3,5 за 1.65.

    На победу Надаля ставить опасно. Физически ему уже не так легко, как раньше. В том числе из-за травмы стопы, которая беспокоила его предыдущие полгода.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 38,5 за 1.90.

    Серьезным оружием Берреттини станет первая подача, с которой уже намучились и Алькарас, и Монфис. В этом плане у итальянца серьезное преимущество перед Надалем.

    Ставка — тотал эйсов Берреттини больше 16,5 за 1.97. Маттео будет стараться беречь силы на своей подаче, чтобы потом максимально эффективно бороться на приеме.

    Очень хочется увидеть Надаля в финале (с Медведевым, конечно же), но шансы здесь 50 на 50. Рафе будет очень непросто выигрывать геймы на приеме. К тому же, его физическое состояние тоже заставляет сомневаться.

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    Берреттини — Надаль: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Надаль выйти в финал Australian Open?
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