Берреттини
Берреттини третий раз в карьере дошел до полуфинала на турнире «Большого шлема». В прошлом сезоне он проиграл Новаку Джоковичу в решающем матче на Уимблдоне.
У Маттео был не самый простой путь на этом турнире. Уже в третьем раунде ему пришлось играть против Карлоса Алькараса. Испанский ураган уступал 0-2 по сетам, но нашел в себе силы отыграться, а в пятой партии все решилось на тай-брейке — Берреттини здорово провел все розыгрыши на своей подаче.
Дальше была победа над испанцем Пабло Каррено-Бустой. Несмотря на то, что на этот раз хватило трех сетов, матч все равно получился напряженным.
А в четвертьфинале был еще один триллер. На этот раз Берреттини уверенно повел 2-0 по сетам в матчем с Гаэлем Монфисом. Но потом в его игре случился провал — и дело снова дошло до пятой партии. К удивлению многих, Маттео легко взял решающий сет — 6:2.
Надаль
У Надаля тем временем тоже было настоящее испытание в четвертьфинале. Матч против Дениса Шаповалова стал для испанца проверкой на прочность.
До середины третьего сета Рафа полностью контролировал ситуацию на корте, почти не ошибался, но потом его накрыла усталость, а вдобавок к этому начались проблемы с животом, из-за чего даже пришлось обратиться к врачу.
В итоге половину третьего и весь четвертый сеты Надаль едва сопротивлялся, но в пятом пришел в себя, быстро сделал брейк и
В предыдущих матчах у Надаля если и возникали какие-то проблемы, то разве что в отдельных геймах, в целом же он легко выигрывал. В матче с Шаповаловым король грунта был на грани поражения, но даже в 35 лет у него нашлись резервы для спасения.
Прогноз и ставка
На Берреттини в этом матче можно поставить за 2.76, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.52.
Матч пройдет днем по австралийскому времени, скорее всего, снова будет жарко. Это для любого непросто, но Рафа все-таки старше своего соперника на десять лет.
Будет борьба. И тремя сетами испанец и итальянец точно не ограничатся.
Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 38,5 за 1.90.
Серьезным оружием Берреттини станет первая подача, с которой уже намучились и Алькарас, и Монфис. В этом плане у итальянца серьезное преимущество перед Надалем.
Ставка — тотал эйсов Берреттини больше 16,5 за 1.97. Маттео будет стараться беречь силы на своей подаче, чтобы потом максимально эффективно бороться на приеме.
Очень хочется увидеть Надаля в финале (с Медведевым, конечно же), но