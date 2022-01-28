Испанец Рафаэль Надаль сыграет против итальянца Маттео Берреттини в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 28 января, начало — 06:30 мск. Берреттини — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Берреттини

Берреттини третий раз в карьере дошел до полуфинала на турнире «Большого шлема». В прошлом сезоне он проиграл Новаку Джоковичу в решающем матче на Уимблдоне.

У Маттео был не самый простой путь на этом турнире. Уже в третьем раунде ему пришлось играть против Карлоса Алькараса. Испанский ураган уступал 0-2 по сетам, но нашел в себе силы отыграться, а в пятой партии все решилось на тай-брейке — Берреттини здорово провел все розыгрыши на своей подаче.

Дальше была победа над испанцем Пабло Каррено-Бустой. Несмотря на то, что на этот раз хватило трех сетов, матч все равно получился напряженным.

А в четвертьфинале был еще один триллер. На этот раз Берреттини уверенно повел 2-0 по сетам в матчем с Гаэлем Монфисом. Но потом в его игре случился провал — и дело снова дошло до пятой партии. К удивлению многих, Маттео легко взял решающий сет — 6:2.

Надаль

У Надаля тем временем тоже было настоящее испытание в четвертьфинале. Матч против Дениса Шаповалова стал для испанца проверкой на прочность.

До середины третьего сета Рафа полностью контролировал ситуацию на корте, почти не ошибался, но потом его накрыла усталость, а вдобавок к этому начались проблемы с животом, из-за чего даже пришлось обратиться к врачу.

В итоге половину третьего и весь четвертый сеты Надаль едва сопротивлялся, но в пятом пришел в себя, быстро сделал брейк и прорвался в свой шестой финал на Australian Open .

В предыдущих матчах у Надаля если и возникали какие-то проблемы, то разве что в отдельных геймах, в целом же он легко выигрывал. В матче с Шаповаловым король грунта был на грани поражения, но даже в 35 лет у него нашлись резервы для спасения.

Прогноз и ставка

На Берреттини в этом матче можно поставить за 2.76, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.52.

Матч пройдет днем по австралийскому времени, скорее всего, снова будет жарко. Это для любого непросто, но Рафа все-таки старше своего соперника на десять лет.

Будет борьба. И тремя сетами испанец и итальянец точно не ограничатся. Самый логичный вариант для ставки в данном случае — тотал сетов больше 3,5 за 1.65.

На победу Надаля ставить опасно . Физически ему уже не так легко, как раньше. В том числе из-за травмы стопы, которая беспокоила его предыдущие полгода.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 38,5 за 1.90.

Серьезным оружием Берреттини станет первая подача, с которой уже намучились и Алькарас, и Монфис. В этом плане у итальянца серьезное преимущество перед Надалем.

Ставка — тотал эйсов Берреттини больше 16,5 за 1.97. Маттео будет стараться беречь силы на своей подаче, чтобы потом максимально эффективно бороться на приеме.