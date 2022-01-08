Чилич
Чилич на текущем турнире пока не проиграл ни одного сета. Судя по всему, хорват неплохо подготовился к началу сезона.
В первом матче Марин одержал победу над бразильцем Тиаго Монтейро. Чуть-чуть понервничать пришлось только в конце второго сета, который он забрал на тай-брейке.
После этого была уверенная победа над сербом Ласло Дьере. В этом случае Чилич отдал сопернику лишь пять геймов.
Интересно, что в этих матчах
Хачанов
Хачанов тем временем не так уверенно провел первые матчи. Но в случае с Кареном, который тоже стартовал сразу со второго раунда, это вряд ли кого-то удивило.
Сначала Хачанов одержал победу над американцем Стивом Джонсоном. В этом матче россиянин классно провел только третий сет, в котором отдал сопернику лишь два гейма.
В четвертьфинале Карен обыграл Егора Герасимова. В первом сете было много ошибок на своей подаче, и просто повезло, что соперник не смог ими воспользоваться.
Прогноз и ставка
На Чилича в этом матче можно поставить за 1.73, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.21.
В прошлом сезоне Карен проиграл Марину на турнире в Санкт-Петербурге. Тогда теннисистам понадобился дополнительный сет.
Учитывая перепады в игре Хачанова, не исключено, что и в ближайшем матче все решится только в третьей партии. Но остановить Чилича будет сложно. Хорват мало ошибается на своей подаче, и этот момент может стать ключевым.
Ставка — победа Чилича за 1.73.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.85. В двух предыдущих матчах между Чиличем и Хачановым обязательно был тай-брейк.