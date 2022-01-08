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    Сможет ли Хачанов обыграть Чилича?

    Чилич — Хачанов. Прогноз (к. 1.73) и ставки на турнир в Аделаиде 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Чилич — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против хорвата Марина Чилича в полуфинале турнира в Аделаиде. Матч пройдет 8 января, начало — в 07:30 мск. Чилич — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чилич

    Чилич на текущем турнире пока не проиграл ни одного сета. Судя по всему, хорват неплохо подготовился к началу сезона.

    В первом матче Марин одержал победу над бразильцем Тиаго Монтейро. Чуть-чуть понервничать пришлось только в конце второго сета, который он забрал на тай-брейке.

    После этого была уверенная победа над сербом Ласло Дьере. В этом случае Чилич отдал сопернику лишь пять геймов.

    Интересно, что в этих матчах Чилич не проиграл ни одного гейма на своей подаче.

    Хачанов

    Хачанов тем временем не так уверенно провел первые матчи. Но в случае с Кареном, который тоже стартовал сразу со второго раунда, это вряд ли кого-то удивило.

    Сначала Хачанов одержал победу над американцем Стивом Джонсоном. В этом матче россиянин классно провел только третий сет, в котором отдал сопернику лишь два гейма.

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    В четвертьфинале Карен обыграл Егора Герасимова. В первом сете было много ошибок на своей подаче, и просто повезло, что соперник не смог ими воспользоваться.

    Прогноз и ставка

    На Чилича в этом матче можно поставить за 1.73, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.21.

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    В прошлом сезоне Карен проиграл Марину на турнире в Санкт-Петербурге. Тогда теннисистам понадобился дополнительный сет.

    Учитывая перепады в игре Хачанова, не исключено, что и в ближайшем матче все решится только в третьей партии. Но остановить Чилича будет сложно. Хорват мало ошибается на своей подаче, и этот момент может стать ключевым.

    Ставка — победа Чилича за 1.73.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.85. В двух предыдущих матчах между Чиличем и Хачановым обязательно был тай-брейк.

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    Чилич — Хачанов: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов обыграть Чилича?
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