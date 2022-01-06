Немец Александр Зверев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в рамках группвового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 6 января, начало — в 11:00 мск. Зверев — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Зверев начал год с двух уверенных побед на сильными соперниками. Недавние матчи подтвердили, что пауза никак не сказалась на игре немецкого теннисиста.

Сначала Александр обыграл британца Кэмерона Норри. В первом сете дело дошло до тай-брейка, а во втором третья ракетка мира отдал сопернику лишь один гейм.

Во втором матче Зверев одержал победу над американцем Тейлором Фрицем — 6:4, 6:4. Интересно, что оба сета он начал с брейка, после чего спокойно брал геймы на своей подаче.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим в первом матче проиграл Тейлору Фрицу. Это был один из тех случаев, когда у канадца вообще ничего не получалось на приеме. После первой партии, которую он взял на тай-брейке, Феликсу так и не удалось найти слабые стороны в игре соперника.

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Намного лучше Оже-Альяссим сыграл против Кэмерона Норри (7:6, 6:3). В первом сете 21-летний теннисист вел 5:3, но позволил сопернику сделать обратный брейк, и это, пожалуй, единственный неприятный момент. В целом канадец действовал заметно лучше, изматывая британца своими агрессивными ударами.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 4.15.

Зверев в прошлом сезоне проиграл Оже-Альяссиму в четвертом круге Уимблдона. Но шесть остальных матчей между этими теннисистами завершились в пользу немца.

С фаворитом все понятно, но есть подозрение, что Феликс просто так не отдаст победу. Если канадец не будет ошибаться на своей подаче, хотя бы один сет ему по силам взять.

Ставка — победа Зверева со счетом 2-1 по сетам за 3.75.

И можно также рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.51.