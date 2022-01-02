Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Артура Риндеркнеша в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 января в Мельбурне, начало — в 02:00 мск. Сафиуллин — Риндеркнеш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Сафиуллин занимает 167-е место в рейтинге ATP. Возможность сыграть на этом турнире Роман получил после того, как коронавирусом заразились Андрей Рублев и Аслан Караецев.

В прошлом году Сафиуллин играл, в основном, на «челленджерах». А его главным достижением стал выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос». И в Мельбурне, и в Париже ему удалось выиграть по одному матчу.

Но в целом сезон-2021 сложно назвать успешным для российского теннисиста. Осенью относительно удачно Роман выступил только на «челленджере» в Ренне, где выиграл два матча. На остальных турнирах Сафиуллин, в лучшем случае, проходил один раунд.

Риндеркнеш

Риндеркнеш тем временем завершил прошлый год на 58-м месте. И пока что его наивысшая позиция в карьере.

В конце октября Артур дошел до четвертьфинала на турнире в бельгийском Антверпене, а в ноябре добрался до этой же стадии в Стокгольме, где в очень напряженном матче уступил Денису Шаповалову.

Все прогнозы на теннис

Кроме того, в начале минувшего сезона Риндеркнеш пробился в четвертьфинал в Марселе. Кроме того, позже он неплохо провел несколько турниров на грунте.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.52, победу Риндеркнеш букмекеры предлагают за 1.55.

У Риндеркнеша очень мощная подача, и это, скорее всего, станет главной проблемой для Сафиуллина. В такой ситуации ему надо делать все, чтобы не терять геймы на собственной подаче, а в его случае это почти нереально.

Ставка — победа Риндеркнеша в двух сетах за 2.33.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.31.