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    Справится ли Сафиуллин с подачей Риндеркнеша?

    Сафиуллин — Риндеркнеш. Прогноз (к. 2.33) и ставки на Кубок ATP 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Риндеркнеш
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Артура Риндеркнеша в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 января в Мельбурне, начало — в 02:00 мск. Сафиуллин — Риндеркнеш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сафиуллин

    Сафиуллин занимает 167-е место в рейтинге ATP. Возможность сыграть на этом турнире Роман получил после того, как коронавирусом заразились Андрей Рублев и Аслан Караецев.

    В прошлом году Сафиуллин играл, в основном, на «челленджерах». А его главным достижением стал выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос». И в Мельбурне, и в Париже ему удалось выиграть по одному матчу.

    Но в целом сезон-2021 сложно назвать успешным для российского теннисиста. Осенью относительно удачно Роман выступил только на «челленджере» в Ренне, где выиграл два матча. На остальных турнирах Сафиуллин, в лучшем случае, проходил один раунд.

    Риндеркнеш

    Риндеркнеш тем временем завершил прошлый год на 58-м месте. И пока что его наивысшая позиция в карьере.

    В конце октября Артур дошел до четвертьфинала на турнире в бельгийском Антверпене, а в ноябре добрался до этой же стадии в Стокгольме, где в очень напряженном матче уступил Денису Шаповалову.

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    Кроме того, в начале минувшего сезона Риндеркнеш пробился в четвертьфинал в Марселе. Кроме того, позже он неплохо провел несколько турниров на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.52, победу Риндеркнеш букмекеры предлагают за 1.55.

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    У Риндеркнеша очень мощная подача, и это, скорее всего, станет главной проблемой для Сафиуллина. В такой ситуации ему надо делать все, чтобы не терять геймы на собственной подаче, а в его случае это почти нереально.

    Ставка — победа Риндеркнеша в двух сетах за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.31.

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    Сафиуллин — Риндеркнеш: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на теннис. Справится ли Сафиуллин с подачей Риндеркнеша?
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