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    Сможет ли Контавейт взять реванш у Вондроушовой?

    Вондроушова — Контавейт. Прогноз (к. 2.42) и ставки на Кубок Кремля 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Вондроушова — Контавейт
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    Анетт Контавейт
    Эстонка Анетт Контавейт сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой в полуфинале Кубка Кремля. Матч пройдет 23 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Вондроушова — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вондроушова

    На данный момент можно сказать, что Вондроушова проводит идеальный турнир. Пока что Маркета не отдала соперницам ни одного сета.

    В первом раунде чешская теннисистка обыграла Елену Рыбакину. Максимально непростая соперница для стартового матча, но Вондроушовой в итоге хватило двух сетов.

    После этого 22-летняя теннисистка легко разобралась с украинкой Лесей Цуренко, а в четвертьфинале выиграла у Анастасии Павлюченковой. По ходу матча с россиянкой она взяла семь геймов подряд.

    Вондроушова пятый раз в сезоне добралась до полуфинала на уровне WTA.

    Контавейт

    Контавейт тоже находится в прекрасной форме, в чем можно было неоднократно убедиться во время недавних матчей.

    В четвертьфинале Анетт обыграла Гарбин Мугурусу. Это ни для кого не стало сенсацией, но вряд ли кто-то предполагал, что эстонка устроит погром бывшей первой ракетке мира.

    Испанка взяла лишь два гейма. При этом победа в этом матче гарантировала бы Мугурусе участие в Итоговом турнире WTA.

    Все прогнозы на теннис

    В начале турнира Контавейт одержала уверенные победы над Катериной Синяковой и Андреа Петкович.

    Прогноз и ставка

    На Вондроушову в этом матче можно поставить за 2.35, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.65.

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    Ранее в текущем сезоне Маркета обыграла Анетт в первом круге Уимблдоне, но эта информация вряд ли как-то поможет. На харде будет абсолютно другая игра.

    И скорее всего, на этот раз теннисисткам понадобится дополнительный сет. Обе находятся в шикарной форме, отдать кому-либо предпочтение крайне сложно.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 2.42.

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    Вондроушова — Контавейт: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Контавейт взять реванш у Вондроушовой?
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