Вондроушова
На данный момент можно сказать, что Вондроушова проводит идеальный турнир. Пока что Маркета не отдала соперницам ни одного сета.
В первом раунде чешская теннисистка обыграла Елену Рыбакину. Максимально непростая соперница для стартового матча, но Вондроушовой в итоге хватило двух сетов.
После этого 22-летняя теннисистка легко разобралась с украинкой Лесей Цуренко, а в четвертьфинале выиграла у Анастасии Павлюченковой. По ходу матча с россиянкой она взяла семь геймов подряд.
Вондроушова пятый раз в сезоне добралась до полуфинала на уровне WTA.
Контавейт
Контавейт тоже находится в прекрасной форме, в чем можно было неоднократно убедиться во время недавних матчей.
В четвертьфинале Анетт обыграла Гарбин Мугурусу. Это ни для кого не стало сенсацией, но вряд ли кто-то предполагал, что эстонка устроит погром бывшей первой ракетке мира.
Испанка взяла лишь два гейма. При этом победа в этом матче гарантировала бы Мугурусе участие в Итоговом турнире WTA.
В начале турнира Контавейт одержала уверенные победы над Катериной Синяковой и Андреа Петкович.
Прогноз и ставка
На Вондроушову в этом матче можно поставить за 2.35, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.65.
Ранее в текущем сезоне Маркета обыграла Анетт в первом круге Уимблдоне, но эта информация вряд ли как-то поможет. На харде будет абсолютно другая игра.
И скорее всего, на этот раз теннисисткам понадобится дополнительный сет. Обе находятся в шикарной форме, отдать кому-либо предпочтение крайне сложно.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 2.42.