Эстонка Анетт Контавейт сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой в полуфинале Кубка Кремля. Матч пройдет 23 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Вондроушова — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вондроушова

На данный момент можно сказать, что Вондроушова проводит идеальный турнир. Пока что Маркета не отдала соперницам ни одного сета.

В первом раунде чешская теннисистка обыграла Елену Рыбакину. Максимально непростая соперница для стартового матча, но Вондроушовой в итоге хватило двух сетов.

После этого 22-летняя теннисистка легко разобралась с украинкой Лесей Цуренко, а в четвертьфинале выиграла у Анастасии Павлюченковой. По ходу матча с россиянкой она взяла семь геймов подряд.

Вондроушова пятый раз в сезоне добралась до полуфинала на уровне WTA.

Контавейт

Контавейт тоже находится в прекрасной форме, в чем можно было неоднократно убедиться во время недавних матчей.

В четвертьфинале Анетт обыграла Гарбин Мугурусу. Это ни для кого не стало сенсацией, но вряд ли кто-то предполагал, что эстонка устроит погром бывшей первой ракетке мира.

Испанка взяла лишь два гейма. При этом победа в этом матче гарантировала бы Мугурусе участие в Итоговом турнире WTA.

Все прогнозы на теннис

В начале турнира Контавейт одержала уверенные победы над Катериной Синяковой и Андреа Петкович.

Прогноз и ставка

На Вондроушову в этом матче можно поставить за 2.35, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.65.

Ранее в текущем сезоне Маркета обыграла Анетт в первом круге Уимблдоне, но эта информация вряд ли как-то поможет. На харде будет абсолютно другая игра.

И скорее всего, на этот раз теннисисткам понадобится дополнительный сет. Обе находятся в шикарной форме, отдать кому-либо предпочтение крайне сложно.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 2.42.