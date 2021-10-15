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    Сможет ли Басилашвили взять сет в матче с Циципасом?

    Басилашвили — Циципас. Прогноз (к. 2.16) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 15 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Басилашвили — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против грузина Николоза Басилашвили в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 15 октября, начало — в 21:00 мск. Басилашвили — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Басилашвили

    Басилашвили впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире серии «Мастерс». До этого он шесть раз вылетал после 1/8 финала.

    Николоз попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда. В первом матче грузинский теннисист легко выиграл у американца Кристофера Юбэнкса.

    Потом была волевая победа над Альбертом Рамосом. Второй сет Басилашивили выиграл тай-брейк, и это был ключевой момент, после которого соперник уже не смог прийти в себя.

    А в четвертом раунде Басилашвили обыграл в двух сетах Карена Хачанова. Во второй партии он снова оказался лучше соперника на тай-брейке.

    Циципас

    Выход Циципаса, безусловно, никого не удивил, но недавние матчи получились для него чересчур сложными.

    В третьем круге Стефанос с трудом выиграл у Фабио Фоньини. Грек уступил в первом сете, но потом все-таки сделал камбэк.

    Потом был непростой матч с Алексом Де Минауром. Циципас снова отдал первую партию, а во второй дожал соперника только на тай-брейке. В решающем сете было попроще, но в целом матч получился изнурительным.

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    Возможно, это связано с тем, что Циципас играет простуженным. После матча с Де Минауром он отметил, что уже чувствует себя немного лучше, но до конца пока еще не восстановился.

    Прогноз и ставка

    На Басилашвили в этом матче можно поставить за 4.60, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.23.

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    С одной стороны, фаворит очевиден, но, судя по недавним матчам Циципаса, у Басилашвили будет шанс зацепиться хотя бы в одном сете.

    Ставка — Басилашвили выиграет хотя бы один сет за 2.16.

    К слову, в двух предыдущих матчах между этими теннисистами Басилашвили взял по одному сету.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Басилашвили больше 9,5 за 1.99.

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    Басилашвили — Циципас: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Басилашвили взять сет в матче с Циципасом?
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