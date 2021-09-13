Британец Энди Маррей сыграет против немца Янника Мадена в первом круге «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 13 сентября, начало — в 12:00 мск. Маден — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маден

Маден когда-то входил в топ-100 (выше 96 места, правда, не поднимался), но сейчас он всего лишь 245-й.

31-летний немец очень слабо проводит текущий сезон, хотя он все время выступает только на «челленджерах». Исключения Янник делал только для турниров «Большого шлема», но во всех случаях он проигрывал еще в квалификации.

В этом году Маден смог выиграть два матча подряд только на «челленджере» в Биелле. На всех остальных турнирах он доходил максимум до второго круга.

В сезоне-2019 Маден добрался в Ренне до полуфинала.

Маррей

Маррей приехал на «челленджер» в Ренне не от хорошей жизни. Британцу нужно срочно улучшать рейтинг, на данный момент он находится за пределами топ-100 — на 112 месте.

В конце августа Энди провел очень эмоциональный матч против Стефаноса Циципаса в первом круге US Open. Максимально неприятный соперник для стартового матча, но, как ни странно, играл он явно не хуже. Маррей уступил греку в пяти сетах. При этом зачастую игра шла по сценарию бывшей первой ракетки мира. Надо признать, бывшей первой ракетке мира очень не повезло.

Переж мэйджором в Нью-Йорке Маррей выиграл по одному матчу на «Мастерсе» в Цинциннати и на турнире в Уинстон-Сейлеме.

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Выход в третий круг Уимблдона в ситуации Маррея тоже можно считать успехом. Все-таки надо не забывать, что Энди продолжает карьеру, несмотря на замену тазобедренного сустава.

Прогноз и ставка

На Маррея в этом матче можно поставить за 1.08, победу Мадена букмекеры предлагают за 6.50.

С такой игрой, как в матче против Циципаса, Энди легко справится с Маденом в двух сетах. И с настроем, скорее всего, не будет проблем, сейчас британцу надо сделать все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в первую сотню рейтинга.

Ставка — победа Маррея с форой по геймам (-5,5) за 1.85.