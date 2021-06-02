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    Циципас снова не отдаст ни одного сета?

    Циципас — Мартинес. Прогноз (к. 1.72) и ставки на «Ролан Гаррос» 2 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Мартинес
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня в Париже, начало — в 15:30 мск. Циципас — Мартинес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас, как и ожидалось, без особых усилий преодолел первый круг. Грек одержал уверенную победу над Жереми Шарди.

    Француз боролся только в первом сете, который завершился тай-брейком. После этого Стефанос легко взял еще две партии — 7:6, 6:3, 6:1. Хорошая разминка перед более важными матчами.

    Перед стартом «Ролан Гаррос» Циципас выиграл турнир в Лионе. Кроме того, весной он стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, а также дошел до финала в Барселоне.

    В прошлом году Циципас добрался до полуфинала на «Ролан Гаррос».

    Мартинес

    Тем временем Мартинес в первом круге преподнес сенсацию. Испанец выиграл у Себастьяна Корды — 6:4, 6:2, 6:2.

    И самое интересное, что это был реванш за поражение от американца в третьем раунде прошлогоднего розыгрыша «Ролан Гаррос». Тогда в трех сетах выиграл Корда.

    В этом году главным достижением Мартинеса до сих пор остается выход в третий круг Australian Open. Для классического грунтовика это действительно серьезный успех.

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    На остальных турнирах, в том числе на грунте, Мартинес не показал ничего выдающегося. Более того, в середине мая ему пришлось даже сыграть на «челленджерах».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что в этом матче не будет никаких сюрпризов. Но если что, на Мартинеса можно поставить за 17.75.

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    Практически против любого испанца всегда сложно играть на грунте. Но дело в том, что Циципас на этом покрытии тоже великолепно выступает.

    Скорее всего, грек снова выиграет в трех сетах.

    Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-8,5) за 1.72.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Мартинеса меньше 10,5 за 1.83.

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