В этом экспрессе разберём встречи чемпионата Белоруссии и чемпионата мира. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.07.

ЮАР — Канада

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. 1/16 финала

Сборная ЮАР стала второй в квартете с довольно ровным составом, набрав 4 очка. По ходу группового этапа команда уступила Мексике (0:2), сыграла вничью с Чехией (1:1) и переиграла Южную Корею (1:0).

Матч третьего тура получился очень упорным и равным: корейцы выглядели не хуже, но всё решил, пожалуй, чуть ли не единственный момент в матче — на 61‑й минуте отличился Масеко. Именно эта победа и позволила ЮАР неожиданно выйти из группы.

Канада тоже набрала 4 очка и стала второй в группе B с примерно схожими по силе соперниками. Сначала была ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), потом разгром Катара (6:0) и поражение от Швейцарии (1:2).

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В матче против победителя группы Канада смотрелась ничуть не хуже и была даже активнее соперника, но в начале второго тайма пропустила две атаки, которые вылились в два забитых мяча, а отыграться сил не хватило. В игре 1/16 финала Канада будет фаворитом: она играет дома, игра отлажена, а состав гораздо более мастеровитый, чем у ЮАР, где сейчас вообще нет звёзд.

Наш прогноз: победа Канады в основное время за 1,70.

«Днепр» Могилёв — «Неман» Гродно

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

Сейчас «Днепр» из Могилёва занимает 15‑е место в чемпионате Белоруссии с 8 очками. В последнем туре команда уступила в гостях «Гомелю» (0:2), до этого проиграла дома «Арсеналу» (0:1) и сыграла вничью на выезде с БАТЭ (1:1).

Вообще команда не знает поражений на протяжении 9 туров. С этого сезона команду возглавляет 33‑летний Станислав Суворов, который ранее был ассистентом. Состав у «Днепра» по большей части состоит из не самых известных молодых футболистов.

Гродненский «Неман» сейчас занимает шестую строчку в таблице чемпионата с 20 очками и отстаёт от третьего места, которое занимает «Гомель», всего на 2 очка. В последнем туре команда проиграла в гостях минскому «Динамо» со счётом 1:3.

Ранее была победа в гостях над брестским «Динамо» (3:1) и поражение на своём поле от витебского «Макслайна» (1:2). На протяжении последних десяти сезонов команду возглавляет один из самых авторитетных белорусских специалистов Игорь Ковалевич. Состав у гродненцев по меркам местной лиги неплохой — есть несколько неплохих легионеров.

Наш прогноз: победа «Немана» за 1,65.

«Ислочь» — «Белшина»

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

Сейчас «Ислочь» располагается на четвёртом месте с 22 очками и имеет одну из лучших оборон в чемпионате Белоруссии — чему свидетельство всего 10 пропущенных мячей в 12 играх.

Команда под руководством Дмитрия Комаровского сейчас в отличной форме: она взяла 13 очков в пяти последних встречах. В последнем туре была победа над «Славией» (2:0) в гостях, чуть ранее — на своём поле над «Нафтаном» (3:1) и ничья с «Минском» (1:1).

Пока «Белшина» идёт на 13‑м месте с 10 очками после 12 матчей. В последних трёх матчах дружина из Бобруйска взяла всего одно очко в матче с БАТЭ (1:1) и проиграла дважды: «Торпедо» (0:2) и «Славии» (1:2).

С этого сезона «Белшину» возглавляет Александр Лисовский, работающий с переменным успехом. Команда имеет одну из слабейших линий обороны в чемпионате, пропустив уже 21 мяч в 12 встречах. Да и состав состоит из не самых известных футболистов.

Наш прогноз: победа «Ислочи» с форой −1 за 1,45.

4.07 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,07.