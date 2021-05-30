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    Циципас выиграет у Шарди с разгромным счетом?

    Циципас — Шарди. Прогноз (к. 1.88) и ставки на «Ролан Гаррос» 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Шарди
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Жереми Шарди в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая в Париже, начало — в 12:00 мск. Циципас — Шарди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас приехал в Париже в статусе одного из главных претендентов на титул. Именно грека можно смело назвать основным конкурентом Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

    Весной Стефанос выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и дошел до финала в Барселоне. Пятая ракетка мира в этом сезоне удивительно мощно выступает и на харде, и на грунте.

    Перед стартом «Ролан Гаррос» Циципас легко выиграл турнир в Лионе, а перед этим пробился в четвертьфинал римского «Мастерса», где уступил Джоковичу.

    В прошлом году Циципас дошел на «Ролан Гаррос» до полуфинала.

    Шарди

    Шарди перед домашним мэйджором провел на грунте пять турниров. И на четырех из них француз выиграл по одному матчу, что, в общем-то, не так и плохо для него.

    Тем более Жереми одержал победы над довольно опасными соперниками. Ему удалось выиграть у Александра Бублика, Николоза Басилашвили и Хайма Муньяра.

    Пройти первый круг Шарди не смог только на «Мастерсе» в Мадриде. В стартовом матче 58-я ракетка мира уступил британцу Кэмерону Норри.

    Лучшиq результат Шарди на «Ролан Гаррос» — четвертый круг в 2008 и 2015 годах.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить всего лишь за 1.02, победу Шарди букмекеры предлагают за 16.25.

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    Француз ранее дважды выигрывал у грека, но это было очень давно. Сейчас его ждет встреча с абсолютно другим Циципасом — не с перспективным парнем, а уже с одним из лучших игроков тура.

    Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-9,0) за 1.88.

    Шарди не очень любит бороться там, где соперник чересчур агрессивен и активен.

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