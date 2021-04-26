Хорват Марин Чилич сыграет против испанца Карлоса Алькараса в первом круге на турнире в португальском Эшториле. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 18:00 мск. Чилич — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чилич

Чилич пока провел лишь один матч на грунте. В первой половине апреля хорват неудачно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло. Уе в первом матче бывшая третья ракетка мира уступил Давиду Гоффену. Третий сет бельгиец забрал со счетом 6:0.

Главным успехом Марина в этом сезоне пока остается выход в четвертый круг на «Мастерсе» в Майами. 32-летний теннисист одержал победы над Федерико Корией, Кристианом Гарином и Лоренцо Музетти. В четвертьфинал его не пустил Андрей Рублев.

Еще два матча Чилич выиграл в конце февраля на турнире в Сингапуре. А вот на турнирах в Мельбурне и Акапулько, а также на Открытом чемпионате Австралии Марин не смог преодолеть стартовый раунд. Очевидно, что его лучшие годы уже позади.

Алькарас

Алькарас тем временем в начале апреля дошел до полуфинала в Марбелье. Учитывая, что парню всего лишь 17 лет, это действительно серьезное достижение.

На турнире в Марбелье Карлос выиграл у Фелисиано Лопеса и у норвежца Каспера Рууда. Как ни крути, а уровень соперников был очень серьезный.

Между тем, в Барселоне Алькарас выступил неудачно. Испанец уже в первом круге уступил американцу Фрэнсису Тиафо. Перед этой игрой букмекеры называли его фаворитом, но отсутствие опыта все-таки пока сказывается. В случае с Алькарасом не стоит сильно обращать внимание на коэффициенты.

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В Эшториле Алькарас прошел через квалификацию, уверенно выиграв оба отборочных матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы в этой игре 50 на 50. И на Чилича, и на Алькараса можно поставить за 1.90.

Несмотря на возраст, Карлос уже сейчас играет на равных даже с соперниками из топ-50.

Так что не исключено, что 17-летний Алькарас и Чилича обыграет. Вряд ли кто-то станет спорить, что Марин уже не так хорош, как пару лет назад.

Ставка — победа Алькараса за 1.90.

Также можно рассмотреть ставку на победу Алькараса в двух сетах за 3.00.