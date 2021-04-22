Россиянка Вера Звонарева сыграет против француженки Фионы Ферро во втором круге турнира в Стамбуле. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 17:00 мск. Звонарева — Ферро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Звонарева

Звонарева в первом круге одержала победу над Полоной Херцог. Бывшая вторая ракетка мира выиграла у словенки в двух сетах, при этом отдав сопернице лишь шесть геймов.

Это был первый матч Веры после турнира в Сантк-Петербурге, где она дошла до полуфинала. Интересно, что там во втором круге у нее был тяжелейший матч из трех сетов против Фионы Ферро.

В этом году Звонарева не выиграла ни одного матча только на Открытом чемпионате Австралии. Уже в первом круге россиянка уступила Елена Рыбакиной.

Ферро

Тем временем Ферро стартовала в Стамбуле с победы над Петрой Мартич. Француженке тоже оказалось достаточно двух сетов для победы.

В каком-то смысле это уже успех для Фионы. В марте она не смогла преодолеть первый раунд в Санкт-Петербурге и Майами.

И все же пока нельзя сказать, что Ферро неудачно проводит первую часть сезона. В феврале она дошла до третьего раунда Открытого чемпионата Австралии, а в начале марта — до полуфинала на турнире в Лионе.

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Кроме того, важно отметить, что в прошлом году Ферро выиграла грунтовый турнир в Палермо и дошла до четвертого раунда на «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

На Звонареву в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.49, а на победу Ферро — за 1.56.

В марте Вера обыграла Фиону на харде, но, если отталкиваться от прошлогодних результатов француженки на грунте, можно сделать вывод, что в предстоящем матче мы увидим реванш.

Однако зная характер Звонаревой, вряд ли она проиграет в двух сетах.

Ставка — победа Звонаревой с форой по сетам (+1,5) за 1.56.

И еще один вариант — ставка на тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.40.