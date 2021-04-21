Россиянка Анастасия Потапова сыграет против румынки Сораны Кырсти во втором круге на турнире в Стамбуле. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 17:00 мск. Потапова — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Потапова

Потапова в первом круге одержала победу над Анастасией Павлюченковой. Удивительный матч, который начался в понедельник, а завершился только во вторник. Доиграть вовремя теннисистки не смогли из-за дождя.

Но удивительный он не из-за погодных условий. Обе Анастасии устроили какое-то безумие, раз за разом отдавая геймы на своей подаче. В итоге выиграла Потапова, которая ошибалась чуть-чуть меньше. Но надо признать, что в матче против другой соперницы это шоу, скорее всего, завершилось бы для нее поражением.

Как, например, в начале апреля в матче с Анастасией Севастовой в первом раунде на турнире в Чарлстоне. Опытная теннисистка из Латвии быстро наказала 20-летнюю россиянку за ошибки.

Кырстя

Кырстя стартовала в Стамбуле с победы над украинкой Катериной Козловой — 6:4, 7:6. В отличие от Потаповой, румынка провела относительно спокойный матч.

Главным успехом Сораны в текущем сезоне пока что остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне 67-я ракетка мира сокрушила Петру Квитову, но после этого, правда, проиграла Маркете Вондрушовой.

В Дубае и Майами Кырстя смогла преодолеть лишь первый круг. Интересно, что дальше ее в обоих случаях остановила Анетт Контавейт.

Все прогнозы на теннис

31-летняя Кырстя ранее дважды доходила до четвертьфинала на турнире в Стамбуле.

Прогноз и ставка

На Потапову в этом матче можно поставить за 1.85, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.00.

Два года назад Анастасия побеждала румынскую теннисистку на турнире в Будапеште. Россиянка, которой тогда было лишь 18 лет, дожала соперницу в третьем месте.

Очевидно, что Потапова и сейчас может рассчитывать на победу. Но только в том случае, если не будет допускать такого же катастрофического количества ошибок, как в игре с Павлюченковой.

Ставка — победа Потаповой за 1.85. Все-таки верим, что на этот раз Анастасия будет лучше действовать, прежде всего, на своей подаче.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кырсти меньше 12,0 за 1.87.