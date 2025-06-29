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    Кайсар — Елимай: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 29 июня 2025 года

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    «Елимай»
    29 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Елимай». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсар» — «Елимай», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 29 Июня 2025 года

    Кайсар

  • Кызылорда
    •  Кайсар 18:00 Елимай

    Елимай

  • Семей
    •

    «Кайсар»

    Турнирное положение: «Кайсар» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и борется за выживание в элите.

    Команда занимает безопасную 10-ю позицию в таблице с отрывом в два балла от зоны понижения в классе (12-14-я строчки) и с отставанием в восемь баллов от нынешнего соперника.

    Кайсар — Елимай: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле сыграл вничью с «Улытау» (1:1).

    Перед этим в 12-м туре национального первенства коллектив также набрал один балл, когда снова-таки в домашних стенах разошелся мировой с «Тоболом» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кайсар» не проиграл, а в трех последних матчах сыграл вничью.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть превосходство соперника в классе.

    Айбар Жаксылыков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

    «Елимай»

    Турнирное положение: «Елимай» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал 21 балл и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает пятую позицию в таблице с отставанием в шесть баллов от зоны Лиги конференций (третья строчка), а также с отрывом в восемь очков от своего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Тураном» (2:1).

    Перед этим в 12-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив набрал только один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Ордабасы» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Елимай» выиграл лишь один раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Это вроде бы не сулит гостям хороших шансов на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, перспективы выиграть все же немалы, если учесть их перевес в классе над соперником.

    Фессу Плакка — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трёх последних матчах «Кайсар» сыграл вничью

    • в четырёх из семи последних матчей «Кайсара» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Елимая» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.15, победа «Кайсара» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.62.

    Прогноз: в четырёх из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в одном из двух последних очных поединках этих соперников.

    При этом такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Елимай» победит за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кайсар — Елимай?

    Матч Кайсар — Елимай состоится 29 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кайсар — Елимай?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кайсар — Елимай?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кайсар — Елимай?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кайсар — Елимай?

    Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.15, победа «Кайсара» — в 3.15.

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