ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руд ван НистелройТотальная капитуляция: почему у ван Нистелроя не получилось спасти «Лестер» ПаулиньоДрама в овертайме: «Палмейрас» шагнул в четвертьфинал после бразильской дуэли с «Ботафого» Николай Саприн Николай Саприн: «Ювентусу» будет сложно что-то противопоставить «Реалу»
    Все новости спорта

    Аддад Майа быстро зачехлит словачку?

    Аддад Майа — Шрамкова. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на Беатрис Аддад Майя
    Прогноз и ставки на Аддад Майа — Шрамкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Беатрис Аддад Майа
    Бразильянка Беатрис Аддад Майа и словачка Ребекка Шрамкова встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Аддад Майа — Шрамкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Беатрис Хаддад-Майя

  • Бразилия
    •  Беатрис Хаддад-Майя 14:30 Ребекка Шрамкова

    Ребекка Шрамкова

  • Словакия
    •

    Беатрис Аддад Майа

    Мало кто мог предположить, что Аддад Майа будет крайне успешна на травяном покрытии, поскольку она на нем не специализировалась на протяжении всей своей карьеры.

    Подтверждением тому стал турнир в Бад Хомбурге, который завершился прямо перед стартом «Уимблдона».

    В Германии латиноамериканка добралась до четвертьфинала, где её поджидала итальянка Паолини.

    Беатрис намеревается провести сильный турнир в Великобритании, но для этого ей нужно в первом круге справиться с неприятной Шрамковой.

    Ребекка Шрамкова

    Последние успехи Шрамковой связаны с её плодотворной работой на корте. С травой она дружит давно, но в этом году у нее особенно получается играть на этом покрытии.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На относительно недавнем старте в Ноттингеме словачка неожиданно для всех забралась в четверку сильнейших, но в итоге проиграла американке Кесслер.

    До этого на травяном турнире в Лондоне словачка обыграла саму Крейчикову, которая является действующей чемпионкой «Уимблдона».

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В матче против Аддад Майа словачке придётся очень сильно постараться, чтобы замахнуться на проход во второй круг престижных соревнований.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бразильянку в этом поединке: победа Аддад Майа — 1.54, победа Шрамковой — 2.66.

    Прогноз: Аддад Майа оформит легкий выход во второй круг.

    Ставка: Ф1 (-2.5) за 1.78.

    Альтернативный прогноз: Шрамкова не сможет зацепиться за этот матч.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аддад Майа — Шрамкова?

    Матч Аддад Майа — Шрамкова состоится 30 июня 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аддад Майа — Шрамкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аддад Майа — Шрамкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.78.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аддад Майа — Шрамкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аддад Майа — Шрамкова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Енисей — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Туран — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тобол — Женис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нафтан — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайсар — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Слуцк — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Гватемала
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аддад Майа — Шрамкова: прогноз и ставка за 1.78, статистика, коэффициенты матча 30.06.202514:30. Аддад Майа быстро зачехлит словачку?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры