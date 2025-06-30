Аддад Майа — Шрамкова. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Бразильянка Беатрис Аддад Майа и словачка Ребекка Шрамкова встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Аддад Майа — Шрамкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Беатрис Аддад Майа

Мало кто мог предположить, что Аддад Майа будет крайне успешна на травяном покрытии, поскольку она на нем не специализировалась на протяжении всей своей карьеры.

Подтверждением тому стал турнир в Бад Хомбурге, который завершился прямо перед стартом «Уимблдона».

В Германии латиноамериканка добралась до четвертьфинала, где её поджидала итальянка Паолини.

Беатрис намеревается провести сильный турнир в Великобритании, но для этого ей нужно в первом круге справиться с неприятной Шрамковой.

Ребекка Шрамкова

Последние успехи Шрамковой связаны с её плодотворной работой на корте. С травой она дружит давно, но в этом году у нее особенно получается играть на этом покрытии.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На относительно недавнем старте в Ноттингеме словачка неожиданно для всех забралась в четверку сильнейших, но в итоге проиграла американке Кесслер.

До этого на травяном турнире в Лондоне словачка обыграла саму Крейчикову, которая является действующей чемпионкой «Уимблдона».

В матче против Аддад Майа словачке придётся очень сильно постараться, чтобы замахнуться на проход во второй круг престижных соревнований.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бразильянку в этом поединке: победа Аддад Майа — 1.54, победа Шрамковой — 2.66.

Прогноз: Аддад Майа оформит легкий выход во второй круг.

Ставка: Ф1 (-2.5) за 1.78.

Альтернативный прогноз: Шрамкова не сможет зацепиться за этот матч.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.60.