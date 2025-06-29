Слуцк — Арсенал Дзержинск. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, чемпионат Беларуси, 29 июня 2025 года

29 июня в 14-м туре чемпионата Беларуси по футболу сыграют «Слуцк» и «Арсенал» из Дзержинска. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Слуцк» — «Арсенал» Дзержинск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Слуцк»

Турнирное положение: «Слуцк» занимает 13-е место в чемпионате Беларуси, имея на своем счету 11 очков после 13 встреч при разнице мячей 9:18.

Большую часть сезона команда из Минской области находилась в зоне вылета, но после победы в прошлом туре над «Нафтаном» (1:0) на своем поле поднялась в таблице.

Последние матчи: «Слуцк», как ранее упомянули, обыграли в прошлом туре «Нафтан», но до этого у команды Александра Гуриновича дважды проиграла на своем поле минскому «Динамо» (0:1) и «Гомелю» (0:3).

«Слуцк» в своих последних матчах набрал большую часть очков в этом сезоне, так как до начала серии домашних встреч, которых с учетом игры против «Арсенала» будет четыре, были две встречи без поражений — гостевая победа над безнадежным аутсайдером «Молодечно» (1:0) и домашняя ничья с «Ислочью» (1:1).

Таким образом, «Слуцк» набрал 7 очков в последних пяти играх по сравнению с 4 набранными баллами в первых восьми турах.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Слуцк» является одной из самой наименее забивающих команд Высшей лиги — 9 голов. Столько же у «Гомеля», который это компенсирует одной из лучших игр в обороне. Меньше только у занимающих последние места в турнирной таблице «Сморгонь» (5) и «Молодечно» (1).

Команда из «сахарной столицы» Беларуси неплохо играет с командами из нижней половины таблицы — 10 набранных очков в матчах с 9-16 командами Высшей лиги против единственной ничьи в домашнем матче против занимающего 7-е место «Торпедо-БелАЗ».

«Арсенал» Дзержинск

Турнирное положение: У «Арсенала» дела в турнирной таблице обстоят немногим лучше — 12-е место в Высшей лиге с 15 очками в активе при разнице мячей 16:19.

«Арсенал» после последних встреч оторвался от зоны стыковых матчей на 6 очков, а от зоны прямого вылета на целых 10 баллов.

Последние матчи: Команда на протяжении трех встреч подряд одерживает победы. «Канониры» из Дзержинска в этих встречах обыграли аутсайдеров из «Молодечно» (3:0 дома), середняков из «Гомеля» (2:0 в гостях) и действующих чемпионов страны в лице минского «Динамо» (2:1 дома).

В последний раз команда проиграла 23 мая, тогда дзержинцы уступили в гостях «Ислочи» с разгромным счетом — 0:4.

Как и «Слуцк», «Арсенал» львиную долю очков набрал в последних пяти матчах — 3 победы, 1 поражение и ничья с «Витебском» (1:1 дома) помогли дзержинским «канонирам» набрать 10 очков.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Арсенал» после 11-матчевой безвыигрышной серии с 5 ничьими и 6 поражениями буквально преобразился и находится в комфортных условиях для дальнейшей борьбы за выживание после трех побед подряд.

После победы над действующими чемпионами страны из минского «Динамо», «Арсенал» может либо продолжить свое победное шествие, либо выйти на поле в Слуцке «выжженными».

«Канониры» любят и сами забивать, и других не обделяют. Дзержинцы имеют 10-ю оборону по количеству пропущенных мячей, а касаемо забитых, то «Арсенал» также занимает 10-ю строчку в данном рейтинге.

Статистика для ставок

В шести последних матчах с участием «Арсенала» забивается не менее двух мячей

«Арсенал» в последних трех играх забивал не менее двух мячей

«Слуцк» только один раз за сезон забил более одного гола в матче

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» является фаворитом с небольшой оговоркой у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.35.

Прогноз: Гости выглядят явно предпочтительнее оппонента, и наверняка будут делать все возможное, чтобы забить гол в матче.

«Арсенал» сейчас находится на победных рельсах и постарается взять верх над соперниками.

Ставка: Фора «Арсенала» — 0.5 за 2.33.

Прогноз: Матчи между командами не отличались результативностью — за 4 очных матча команды дважды играли результативную ничью по 1:1 и по разу оказывались сильнее со счетом 1:0 на своем поле.

Учитывая малое количество голов у «Слуцка», есть смысл поставить на то, что команда из Минской области в не забьет в матче.

Ставка: Обе забьют — Нет за 1.72.