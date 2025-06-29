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    «Енисей» быстро обуздает «соколят»

    Енисей — Сокол. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Сокол»
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    «Енисей»
    29 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Енисей» и «Сокол». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Сокол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы довольно сносно выступили в предыдущем первенстве. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Енисей» не смог побороться за выход в стыки. А вот отличились игроки команды всего 36 результативными ударами в 34 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Енисей» разделался с «Тюменью» (4:3).

    До того команда не дала себя обыграть «Балтике» (0:0). А вот поединок с «Соколом» завершился непростой победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Енисей» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Красноярцы только начинают серию контрольных поединков. Зато команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.

    Причем «Енисей» традиционно успешно противостоит «соколятам». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Андрея Тихонова выглядит мощнее соперника.

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы снова сохранили место в первой лиге. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сокол» в 34 матчах чемпионата набрал 32 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. Саратовцы переиграли «Чайку» (1:0).

    До того команда учинила форменный разгром «Шиннику» (4:0). А вот чуть ранее она была бита «Енисеем» (1:2).

    При этом «Сокол» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Саратовцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 25 мячей в 34 поединках минувшего первенства.

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    При этом «Сокол» победил всего лишь в 7 поединках первенства из 34. Зато с появлением на тренерской скамейке Младена Кашчелана дела пошли в гору.

    Команда нынче находится на заметном психологическом подъеме. Победная серия белградцев составляет 3 матча кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Саратовцы явно не боятся оппонента, и уж точно не будут лишь отсиживаться в обороне.

    Статистика для ставок

    • Саратовцы победили в 2 своих последних поединках

    • «Енисей» в среднем забивает фактически гол за матч

    • «Сокол» забивает в среднем реже одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 4.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.62.

    Прогноз: «Енисей» мотивирован успешно начать серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Подопечные Тихонова явно максимально настроятся на битву с «Соколом», да и атака команды должна прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Енисея» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Енисей — Сокол?

    Матч Енисей — Сокол состоится 29 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Енисей — Сокол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Енисей — Сокол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Енисей — Сокол?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Енисей — Сокол?

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 4.84.

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    Енисей — Сокол: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 29.06.202515:00. «Енисей» быстро обуздает «соколят»
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