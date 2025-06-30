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    Сафиуллин третий год подряд пройдет первый круг Уимблдона?

    Дардери — Сафиуллин. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дардери — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Сафиуллин, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 30 Июня 2025 года

    Лучиано Дардери

  • Италия
    •  Лучиано Дардери 15:00 Роман Сафиуллин

    Роман Сафиуллин

  • Россия
    •

    Дардери

    В отличие от прошлого сезона, на этот раз Лучано не выиграл ни одного матча на траве перед Уимблдоном.

    Еще в начале июня итальянец уступил Николасу Харри на старте турнира в Хертогенбосе.

    Вскоре после этого Дардери проиграл Стефаносу Циципасу на «пятисотнике» в Галле.

    При этом чилиец и грек вырвали победу только на решающем тай-брейке.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На неделе Дардери проиграл американцу Маркосу Гирону на турнире в Истборне, а также уступил Маттео Берреттини в рамках выставочного матча.  

    Также стоит добавить, что в 2024-м Лучано прошел первый круг на Уимблдоне, а во втором был близок к победе над Лоренцо Музетти.

    Сафиуллин

    Роман на неделе перед британским мэйджором прошел один раунд на Мальорке — после победы над Александром Мюллером проиграл Хамаду Меджедовичу.

    При этом российский теннисист не прошел первый круг в Штутгарте и проиграл в квалификации «пятисотника» в Галле.

    В первом случае Сафиуллин проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару, а во втором — 17-летнему немцу Джастину Энгелю.

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    Два года назад Сафиуллин стал автором сенсации, дойдя на Уимблдоне до четвертьфинала. В прошлом сезоне Роман проиграл в третьем круге французу Артуру Фису.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 2.59, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.50.

    Прогноз: Роман в последнее время редко показывает свой лучший теннис, но, несмотря на это, мы все равно рискнем предположить, что он снова пройдет первый круг Уимблдона. На траве Дардери все-таки не так опасен, как на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по сетам (-1,5) за 1.99.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дардери — Сафиуллин?

    Матч Дардери — Сафиуллин состоится 30 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дардери — Сафиуллин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Сафиуллина с форой по сетам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дардери — Сафиуллин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Сафиуллина с форой по сетам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.99.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дардери — Сафиуллин?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дардери — Сафиуллин?

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 2.59, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.50.

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    Дардери — Сафиуллин: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 30.06.202515:00. Сафиуллин третий год подряд пройдет первый круг Уимблдона?
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