Дардери — Сафиуллин. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Сафиуллин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дардери

В отличие от прошлого сезона, на этот раз Лучано не выиграл ни одного матча на траве перед Уимблдоном.

Еще в начале июня итальянец уступил Николасу Харри на старте турнира в Хертогенбосе.

Вскоре после этого Дардери проиграл Стефаносу Циципасу на «пятисотнике» в Галле.

При этом чилиец и грек вырвали победу только на решающем тай-брейке.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На неделе Дардери проиграл американцу Маркосу Гирону на турнире в Истборне, а также уступил Маттео Берреттини в рамках выставочного матча.

Также стоит добавить, что в 2024-м Лучано прошел первый круг на Уимблдоне, а во втором был близок к победе над Лоренцо Музетти.

Сафиуллин

Роман на неделе перед британским мэйджором прошел один раунд на Мальорке — после победы над Александром Мюллером проиграл Хамаду Меджедовичу.

При этом российский теннисист не прошел первый круг в Штутгарте и проиграл в квалификации «пятисотника» в Галле.

В первом случае Сафиуллин проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару, а во втором — 17-летнему немцу Джастину Энгелю.

Два года назад Сафиуллин стал автором сенсации, дойдя на Уимблдоне до четвертьфинала. В прошлом сезоне Роман проиграл в третьем круге французу Артуру Фису.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 2.59, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: Роман в последнее время редко показывает свой лучший теннис, но, несмотря на это, мы все равно рискнем предположить, что он снова пройдет первый круг Уимблдона. На траве Дардери все-таки не так опасен, как на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по сетам (-1,5) за 1.99.