Тобол — Женис. Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Казахстана 29 июня 2025 года

29 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Женис». Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тобол» — «Женис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тобол»

Турнирное положение: сейчас «Тобол» идет третьим в чемпионате Казахстана с 27 очками, но имеет на две игры меньше, чем конкуренты.

Последние матчи: в прошлой игре «Тобол» уверенно обыграл «Жетысу» со счетом 2:1, полностью контролируя ход матча с первой до последней минуты. Голы забивали на 19-й минуте Жумашев и на 72-й Чесноков, соперник смог забить мяч престижа за 9 минут до конца основного времени.

Также была победа в Кубке Казахстана дома над «Женисом» (2:1) и ничья в чемпионате в гостях с «Кайсаром» (1:1).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: с учетом перенесенных матчей подопечные Нурбола Жумаскалиева делят первое место в чемпионате с «Астаной». Пусть игра «Тобола» не производит очень яркого впечатления, тем не менее, игра выстроена и отлажена, а по пропущенным голам команда сейчас является лучшей в стране.

«Женис»

Турнирное положение: после 13 матчей «Женис» располагается на 9-й строчке в таблице чемпионата Казахстана с 13 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 13-м туре «Женис» на своем поле уверенно разобрался с «Атырау», победив его со счетом 2:0. На протяжении всего матча команда доминировала над своим соперником, но смогла забить первый мяч только на 62-й минуте после выстрела Сараваньи, а точку в матче в компенсированное время поставил Балтабеков.

До этого было поражение в первой кубковой встрече от «Тобола» (1:2) в гостях и победа на выезде в чемпионате над «Тураном» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Сулеймен (в), Дачи (н).

Состояние команды: в начале июня в «Женисе» произошла смена главного тренера и теперь с командой работает украинский специалист Андрей Демченко, который был талантливым футболистом, числился в ЦСКА и «Аяксе». В качестве тренера он неплохо проявил себя в грузинской «Диле» и «Динамо» Батуми, а затем получил приглашение в Казахстан. Под его руководством «Женис» пока взял 6 из 6 возможных очков в чемпионате.

Статистика для ставок

Недавно в Кубке Казахстана «Тобол» выиграл дома со счетом 2:1

В матче первого круга была безголевая ничья (0:0)

В прошлом сезоне «Тобол» выиграл 2:1 дома и сыграл вничью на выезде со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Тобола» дают 1,40, а на «Женис» — 8,20, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,27.

Прогноз: недавно соперники играли между собой в Кубке Казахстана и тогда «Тобол» полностью доминировал на поле, но смог одержать лишь минимальную победу (2:1), пропустив одну из контратак соперника. В похожем ключе будут развиваться события на поле и в этой встрече, хозяева вряд ли потеряют тут очки, а матч получится не самым результативным.

Основная ставка: победа «Тобола» плюс тотал меньше 3,5 за 1,85.

Прогноз: можно попробовать и более рисковый вариант с уверенной победой «Тобола».

Дополнительная ставка: «Тобол» выиграет с форой -1,5 за 2,30.