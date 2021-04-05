Россиянка Варвара Грачева сыграет против испанки Паулы Бадосы в первом круге турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 18:00 мск. Грачева — Бадоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грачева

Грачева в конце марта безуспешно пыталась преодолеть квалификацию на турнире в Майами. В первом раунде отбора россиянка выиграла у Габриэлы Дабровски, но после этого уступила соотечественнице Людмиле Самсомной.

В Монтеррее Варвара сразу попала в основную сетку, но в первом же матче потерпела поражение от китаянки Чжен Сайсай.

Кроме того, 20-летняя Грачева не смогла преодолеть стартовый раунд на турнирах в Лионе и Гвадлахаре.

Пока что главным успехом Грачевой в этом году остается выход во второй круг Australian Open.

Бадоса

Бадоса в начале прошлого месяца дошла до полуфинала на турнире в Лионе. В финал испанку не пустила талантливая датчанка Клара Таусон.

На турнире в Майами Бадоса в стартовом раунде встречалась с Жиль Тайкманн, которая в конце первого сета при счете 6:5 в свою пользу снялась с матча из-за травмы. В противном случае, Пауле было бы крайне сложно попасть во второй круг.

Все прогнозы на теннис

Но там, к слову, Бадоса провела яркий матч из трех сетов против Онс Жабер. Несмотря на поражение, это был один из ее лучших матчей в этом сезоне.

Прогноз и ставка

На Грачеву букмекеры предлагают поставить за 2.42, а на победу Бадосы — за 1.59.

Варвара до сих в этом году не впечатляла, но тут вот что интересно: ранее она уже обыгрывала Бадосу, и случилось это в прошлом сезоне в первом круге US Open.

Так что вряд ли испанка как-то удивит российскую теннисистку.

Это, наверное, один из тех матчей, в котором все решится только в третьем сете. Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.85.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Грачевой больше 11,5 за 1.78.