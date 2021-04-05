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    Сможет ли Грачева выйти во второй круг в Чарлстоне?

    Грачева — Бадоса. Прогноз (к. 2.85) и ставки на турнир в Чарлстоне 5 апреля 2021 года

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    Варвара Грачева
    Россиянка Варвара Грачева сыграет против испанки Паулы Бадосы в первом круге турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 18:00 мск. Грачева — Бадоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Грачева

    Грачева в конце марта безуспешно пыталась преодолеть квалификацию на турнире в Майами. В первом раунде отбора россиянка выиграла у Габриэлы Дабровски, но после этого уступила соотечественнице Людмиле Самсомной.

    В Монтеррее Варвара сразу попала в основную сетку, но в первом же матче потерпела поражение от китаянки Чжен Сайсай.

    Кроме того, 20-летняя Грачева не смогла преодолеть стартовый раунд на турнирах в Лионе и Гвадлахаре.

    Пока что главным успехом Грачевой в этом году остается выход во второй круг Australian Open.

    Бадоса

    Бадоса в начале прошлого месяца дошла до полуфинала на турнире в Лионе. В финал испанку не пустила талантливая датчанка Клара Таусон.

    На турнире в Майами Бадоса в стартовом раунде встречалась с Жиль Тайкманн, которая в конце первого сета при счете 6:5 в свою пользу снялась с матча из-за травмы. В противном случае, Пауле было бы крайне сложно попасть во второй круг.

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    Но там, к слову, Бадоса провела яркий матч из трех сетов против Онс Жабер. Несмотря на поражение, это был один из ее лучших матчей в этом сезоне.

    Прогноз и ставка

    На Грачеву букмекеры предлагают поставить за 2.42, а на победу Бадосы — за 1.59.

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    Варвара до сих в этом году не впечатляла, но тут вот что интересно: ранее она уже обыгрывала Бадосу, и случилось это в прошлом сезоне в первом круге US Open.
    Так что вряд ли испанка как-то удивит российскую теннисистку.

    Это, наверное, один из тех матчей, в котором все решится только в третьем сете. Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.85.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Грачевой больше 11,5 за 1.78.

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