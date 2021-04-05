Грачева
Грачева в конце марта безуспешно пыталась преодолеть квалификацию на турнире в Майами. В первом раунде отбора россиянка выиграла у Габриэлы Дабровски, но после этого уступила соотечественнице Людмиле Самсомной.
В Монтеррее Варвара сразу попала в основную сетку, но в первом же матче потерпела поражение от китаянки Чжен Сайсай.
Кроме того, 20-летняя Грачева не смогла преодолеть стартовый раунд на турнирах в Лионе и Гвадлахаре.
Пока что главным успехом Грачевой в этом году остается выход во второй круг Australian Open.
Бадоса
Бадоса в начале прошлого месяца дошла до полуфинала на турнире в Лионе. В финал испанку не пустила талантливая датчанка Клара Таусон.
На турнире в Майами Бадоса в стартовом раунде встречалась с Жиль Тайкманн, которая в конце первого сета при счете 6:5 в свою пользу снялась с матча из-за травмы. В противном случае, Пауле было бы крайне сложно попасть во второй круг.
Но там, к слову, Бадоса провела яркий матч из трех сетов против Онс Жабер. Несмотря на поражение, это был один из ее лучших матчей в этом сезоне.
Прогноз и ставка
На Грачеву букмекеры предлагают поставить за 2.42, а на победу Бадосы — за 1.59.
Варвара до сих в этом году не впечатляла, но тут вот что интересно: ранее она уже обыгрывала Бадосу, и случилось это в прошлом сезоне в первом круге US Open.
Так что вряд ли испанка как-то удивит российскую теннисистку.
Это, наверное, один из тех матчей, в котором все решится только в третьем сете. Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.85.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Грачевой больше 11,5 за 1.78.