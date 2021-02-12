Карацев
Карацев впервые в карьере пробился в основную сетку на турнире «Большого шлема». И сходу дошел до третьего круга.
Но перед этим была еще квалификация. В середине января Аслан уверенно выиграл в отборе три матча.
В первом круге основного турнира Australian Open Карацев, занимающий в рейтинге 111 место, выиграл в трех сетах у итальянца Джанлуки Маджера.
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А во втором раунде 27-летний россиянин уничтожил белоруса Егора Герасимова. В трех сетах Карацев отдал сопернику лишь один гейм. Невероятно.
Шварцман
Для Шварцмана выход в третий круг это даже не задача-минимум. После попадания в прошлом году на Итоговый турнир аргентинца теперь ждут как минимум в четвертьфинале австралийского мэйджора.
В первом круге Шварцман выиграл у шведа Элиаса Имера. В целом уверенная победа, но один сет парень из третьей сотни рейтинга все-таки взял.
Во втором круге было попроще, Диего легко разгромил француза Александра Мюллера, который выиграл лишь пять геймов.
Лучший результат Шварцмана на Australian Open — четвертый круг в 2018 и 2020 годах.
Прогноз и ставка
На Шварцмана букмекеры предлагают поставить за 1.38, а на победу Шварцмана — за 3.26.
То есть даже по коэффициентам можно сделать вывод, что в этом матче ожидается борьба. И скорее всего, да, Карацев как минимум в первых двух партиях заставит соперника понервничать.
Ставка - тотал сетов в матче больше 3,5 за 1.56. Это самый очевидный вариант.
Но можно рассмотреть и более опасную ставку - на победу Карацева с форой по сетам (+1,5) за 2.04. Этот парень способен удивить Австралию.