Соболенко
Белорусская теннисистка свои первые матчи в новом сезоне провела еще в начале января. Соболенко стала победительницей турнира в Абу-Даби, устроив жесткий вынос с корта буквально всем своим соперницам.
В борьбе прошел только четвертьфинальный матч против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. А вот остальные теннисистки в лучшем случае выигрывали больше трех геймов за сет.
И надо сказать, что Соболенко обыграла очень внушительную компанию. Помимо Рыбакиной, Арине уступили Полона Херцог, Айла Томлянович, Онс Жабер, Мария Саккари и Вероника Кудерметова.
Но на самом деле, это не должно удивлять. Еще в конце 2020-го Соболенко легко выиграла два турнира кряду — чешской Остраве и австрийском Линце. А в Абу-Даби она лишь подтвердила, что это не было случайностью.
К слову, прямо сейчас Соболенко входит в тройку главных фаворитов Australian Open у букмекеров.
Канепи
Тем временем Канепи стартовала на турнире с первого круга. В стартовом матче бывшая 15-я ракетка мира выиграла у австралийки Астры Шармы. Кайя отдала первую партию, но в итоге смогла сделать камбэк.
35-летняя Канепи уже давно не так опасна, как раньше, но, например, осенью 2020-го ей удалось преодолеть первый раунд на US Open и «Ролан Гаррос». Правда, сразу после этого эстонка вылетала.
Более того, на турнирах WTA Канепи дальше второго круга последний раз проходила еще в начале 2019 года.
И из-за этого Канепи периодически приходится ездить на турниры ITF, чтобы улучшать положение в рейтинге.
Прогноз и ставка
Как ни странно, букмекеры предлагают очень даже неплохой коэффициент на Соболенко — 1.22. На победу Канепи можно поставить за 4.50.
На корт выйдут две мощные теннисистки, но Соболенко лучше соперницы буквально в каждом компоненте.
Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 2.05.
Или же ставка на победу Соболенко в двух сетах за 1.66.