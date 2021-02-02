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    Соболенко устроит очередной погром?

    Соболенко — Канепи. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Мельбурне 2 февраля 2021 года

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    Соболенко — Канепи: прогноз и ставка
    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет с эстонкой Кайей Канепи в рамках второго круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 04:00 мск. Соболенко — Канепи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соболенко

    Белорусская теннисистка свои первые матчи в новом сезоне провела еще в начале января. Соболенко стала победительницей турнира в Абу-Даби, устроив жесткий вынос с корта буквально всем своим соперницам.

    В борьбе прошел только четвертьфинальный матч против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. А вот остальные теннисистки в лучшем случае выигрывали больше трех геймов за сет.

    И надо сказать, что Соболенко обыграла очень внушительную компанию. Помимо Рыбакиной, Арине уступили Полона Херцог, Айла Томлянович, Онс Жабер, Мария Саккари и Вероника Кудерметова.

    Но на самом деле, это не должно удивлять. Еще в конце 2020-го Соболенко легко выиграла два турнира кряду — чешской Остраве и австрийском Линце. А в Абу-Даби она лишь подтвердила, что это не было случайностью.

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    К слову, прямо сейчас Соболенко входит в тройку главных фаворитов Australian Open у букмекеров.

    Канепи

    Тем временем Канепи стартовала на турнире с первого круга. В стартовом матче бывшая 15-я ракетка мира выиграла у австралийки Астры Шармы. Кайя отдала первую партию, но в итоге смогла сделать камбэк.

    35-летняя Канепи уже давно не так опасна, как раньше, но, например, осенью 2020-го ей удалось преодолеть первый раунд на US Open и «Ролан Гаррос». Правда, сразу после этого эстонка вылетала.

    Более того, на турнирах WTA Канепи дальше второго круга последний раз проходила еще в начале 2019 года.

    И из-за этого Канепи периодически приходится ездить на турниры ITF, чтобы улучшать положение в рейтинге.

    Прогноз и ставка

    Как ни странно, букмекеры предлагают очень даже неплохой коэффициент на Соболенко — 1.22. На победу Канепи можно поставить за 4.50.

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    На корт выйдут две мощные теннисистки, но Соболенко лучше соперницы буквально в каждом компоненте.

    Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 2.05.

    Или же ставка на победу Соболенко в двух сетах за 1.66.

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