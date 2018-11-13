Кевин Андерсон — Кеи Нисикори. Прогноз и ставки на теннисный матч 13 ноября

Во вторник, 13 ноября, состоится матч группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне, в котором южноафриканец Кевин Андерсон сразится с японцем Кеи Нисикори. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Кевин Андерсон — Кеи Нисикори.

Кевин Андерсон

Южноафриканец является шестой ракеткой мира, а в Лондоне он получил четвертый номер посева.

В этом сезоне Андерсон значительно добавил в игре и психологии, результатом чего стала путевка на финальный турнир года. 32-летний теннисист взял сначала трофей в Нью-Йорке, а затем в Вене, также сыграл в финале Уимблдона и записал на свой счет ряд очень громких побед.

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При этом у Кевина было время для отдыха перед Лондоном, ведь в последний раз он выходил на Мастерсе в Париже, где выбыл по итогам второго поединка.

В первом матче на Итоговом турнире Андерсон сумел победить Доминика Тима — 6:3, 7:6. Австриец так и не придумал чего-то конкретного против подачи южноафриканца. Андерсон выиграл 40 из 44 розыгрышей на первой подаче.

Кеи Нисикори

Японец является девятой ракеткой мира, а в Лондоне он стал седьмым в посеве.

При этом Кеи заменил на турнире аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, а его амбиции относительно скромные. Само участие уже можно назвать для 28-летнего теннисиста большой удачей.

В любом случае, нельзя не отметить прогресс Кеи, ведь в начале года он был 22-м в рейтинге АТР. Не хватает японцу одного — титулов. В этом году он покорил только Челленджер в Далласе.

Был у японца финал турнира в Токио, но там он не справился с Даниилом Медведевым. Еще одна возможность добыть трофей была в Вене, но и там в финале успех праздновал Кевин Андерсон.

В Лондоне Нисикори стартовал ярко, сотворив сенсацию против самого Федерера — 7:6, 6:3. Конечно, ошибок у победителя хватало, а у швейцарца их было еще больше (22 против 34), но факт остается фактом.

Прогноз

Теннисисты провели между собой девять поединков — в шести успех праздновал японец. В нынешнем сезоне игроки встречались четыре раза и одержали поровну побед.

Последняя встреча произошла в Париже и завершилась в пользу Кеи — 6:4, 6:4. Подачи Андерсона стоит бояться, но только не в случае с Нисикори, учитывая историю противостояний. Считаем, что он найдет противоядие. Ставим на победу японца за 1,71. 0