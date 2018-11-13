Кевин Андерсон — Кеи Нисикори. Прогноз и ставки на теннисный матч 13 ноября

Кевин Андерсон
Южноафриканец является шестой ракеткой мира, а в Лондоне он получил четвертый номер посева.
В этом сезоне Андерсон значительно добавил в игре и психологии, результатом чего стала путевка на финальный турнир года. 32-летний теннисист взял сначала трофей в Нью-Йорке, а затем в Вене, также сыграл в финале Уимблдона и записал на свой счет ряд очень громких побед.
При этом у Кевина было время для отдыха перед Лондоном, ведь в последний раз он выходил на Мастерсе в Париже, где выбыл по итогам второго поединка.
В первом матче на Итоговом турнире Андерсон сумел победить Доминика Тима — 6:3, 7:6. Австриец так и не придумал чего-то конкретного против подачи южноафриканца. Андерсон выиграл 40 из 44 розыгрышей на первой подаче.
Кеи Нисикори
Японец является девятой ракеткой мира, а в Лондоне он стал седьмым в посеве.
При этом Кеи заменил на турнире аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, а его амбиции относительно скромные. Само участие уже можно назвать для 28-летнего теннисиста большой удачей.
В любом случае, нельзя не отметить прогресс Кеи, ведь в начале года он был 22-м в рейтинге АТР. Не хватает японцу одного — титулов. В этом году он покорил только Челленджер в Далласе.
Был у японца финал турнира в Токио, но там он не справился с Даниилом Медведевым. Еще одна возможность добыть трофей была в Вене, но и там в финале успех праздновал Кевин Андерсон.
В Лондоне Нисикори стартовал ярко, сотворив сенсацию против самого Федерера — 7:6, 6:3. Конечно, ошибок у победителя хватало, а у швейцарца их было еще больше (22 против 34), но факт остается фактом.
Прогноз
Теннисисты провели между собой девять поединков — в шести успех праздновал японец. В нынешнем сезоне игроки встречались четыре раза и одержали поровну побед.
Последняя встреча произошла в Париже и завершилась в пользу Кеи — 6:4, 6:4. Подачи Андерсона стоит бояться, но только не в случае с Нисикори, учитывая историю противостояний. Считаем, что он найдет противоядие. Ставим на победу японца за 1,71. 0