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    Касаткина станет большой проблемой для второй ракетки мира

    Дарья Касаткина — Каролин Возняцки. Прогноз и ставки на теннисный матч 14 марта

    WTA Дарья Касаткина Каролин Возняцки
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    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
    foxsportsasia.com
    Завтра, 14 марта, в четвертом раунде турнира категории WTA Premier в Индиан-Уэллсе встретятся россиянка Дарья Касаткина и датчанка Каролин Возняцки. Начало матча — в 04:00 мск. Прогноз на Дарья Касаткина — Каролин Возняцки.

    Дарья Касаткина

    Россиянка, получившая на американском первенстве 20-й номер посева, обыграла уже четырех действующих чемпионок турниров Большого шлема в нынешнем сезоне. Сначала она прошла датчанку Каролин Возняцки (Australian Open) в Санкт-Петербурге, затем были повержены латвийка Елена Остапенко (Ролан Гаррос) в Нью-Йорке, испанка Гарбинье Мугуруса (Уимблдон) в Дубае и американка Слоан Стивенс (US Open) на домашнем для себя корте в прошлом круге Индиан-Уэллса.

    Дарья Касаткина уже стала номером один в России и демонстрирует способность в свои 20 лет заявить о себе еще громче. В поединке против Стивенс уроженка Тольятти вновь выдала фантастический для женского тенниса показатель подачи — 81% выигрыша на первом мяче.

    Ряд побед над очень серьезными соперницами в последние месяцы демонстрирует психологическую устойчивость 19-й ракетки мира и ее готовность продолжать борьбу за место в элите женского Тура.

    Каролин Возняцки

    Датчанка в Индиан-Уэллсе стартовала с уверенной победы над испанкой Ларой Арруабарреной (6:4, 6:1), а вот против Александры Саснович из Беларуси было уже не все так гладко — 6:4, 2:6, 6:3.

    Вторая ракетка мира пока не может похвастаться идеальным теннисом, у нее имеются ошибки на задней линии, что однозначно сыграет свою роль в матче с Касаткиной. При этом на приеме и своей подаче у Каролин Возняцки особых проблем не возникает.

    Ближайшие события

    Последним турниром Каролин перед Индиан-Уэллсом была Доха, где ей удалось обыграть румынку Монику Никулеску (7:5, 6:1) и немку Анжелик Кербер (7:6, 1:6, 6:3), но в итоге Возняцки была остановлена в полуфинале чешкой Петрой Квитовой (6:3, 6:7, 5:7).

    Прогноз

    1,68Фора Касаткиной +4 гейма

    Теннисистки встречались между собой дважды на харде: в прошлом году Возняцки победила в Дубае — 6:2, 7:5, а в текущем сезоне в квалификации Санкт-Петербурга Касаткина взяла реванш — 7:6, 6:3.

    Дарья уже всем доказала, что способна соперничать с нынешней элитой WTA, да и сама она совсем скоро с такими темпами окажется в этой компании. Считаем, что у россиянки хватит сил как минимум навязать борьбу сопернице, а может и вовсе побороться за победу. Предлагаем для надежности взять фору Касаткиной +4 гейма за 1,68.

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