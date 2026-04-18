«Монреаль» едет во Флориду за победным результатом?

прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 1.90

В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Амали Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 00:45 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Тампа-Бэй»

Путь к плей-офф: В итоговой таблице Востока «Тампа-Бэй» прописалась на 3-й строчке со 106 очками на счету. На 7 турнирных пунктов команда из Флориды отстала от лидера — «Каролины».

Последние матчи: В одном из последних матчей общего этапа «Тампа-Бэй» проиграла «Монреалю» на канадском льду (1:2).

В других матчах «Лайтнинг» взяли верх над «Бостоном» (2:1) и вырвали результат у «Детройта» (4:3, от). Закончила сезон команда Джона Купера поражением от «Рейнджерс» (2:4).

Не сыграют: Виктор Хедман, Понтус Хольмберг, Доминик Джеймс, Йонас Йоханссон.

Состояние команды: На пиковых отрезках остановить «Тампу-Бэй» было невозможно. Однако с конца зимы команда периодически сбоит и действует крайне непредсказуемо.

Нынешний плей-офф «Лайтнинг» рассматривают с точки зрения возможности вернуться на золотой подиум, но перед началом кубкового раунда команда Джона Купера потерпела пять поражений в десяти матчах.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: В 82 регулярных матчах «Монреаль» заработал 106 очков, с которыми расположился на 4-м месте в Восточной конференции, по дополнительной разнице уступив 3-ю позицию «Тампе».

Последние матчи: В минувшее воскресенье «Монреаль» провел последнюю домашнюю встречу в рамках главного турнира, которая завершилась поражением от «Коламбуса» (2:5).

В начале текущей соревновательной недели «Канадиенс» разгромили «Айлендерс» (4:1). В другом матче на выезде команда Рика Токкета уступила «Филадельфии» (2:4).

Не сыграют: Александр Каррье, Ноа Добсон, Патрик Лайне.

Состояние команды: В условиях многолетней перестройки «Монреаль» провел прорывную регулярку: прописался в числе лидеров конференции и продемонстрировал большой общекомандный прогресс.

Незадолго до начала плей-офф коллектив Мартена Сан-Луи выдал серию из восьми побед кряду. Однако последний отрезок «Канадиенс» провели под влиянием легкой релаксации. Так, в недавних шести встречах выходцы из Квебека потерпели три поражения.

Статистика для ставок

«Монреаль» обыграл «Тампу» в 2 последних личных встречах

«Тампа» не забивала больше 1 гола в 2 последних личных встречах

«Монреаль» не проигрывает в основное время на протяжении 4 матчей кряду на территории «Тампы»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.40, победа «Монреаля» — в 3.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.17.

Прогноз: Нехватку кубкового опыта «Монреаль» в серии с соперником, у которого его в достатке, попытается компенсировать за счет упорства и характера — ранее в регулярке канадцы дважды кряду справились с «Тампой». На старте противостояния команда Сан-Луи нацелится на третий победный результат.

1.90 «Монреаль» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Тампа-Бэй — Монреаль принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Монреаль» победит в матче за 1.90.

Прогноз: Обе команды в нужные моменты способны действовать компактно в обороне. На этом фоне голевая событийность в первой игре, как кажется, не будет высокой в условиях попыток соперников прочувствовать природу противостояния.

1.88 Тотал меньше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Тампа-Бэй — Монреаль принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.88.