«Бостон» в основное время переиграет соперника?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «ТД Гарден» 15 апреля, начало — в 02:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Нью-Джерси с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» вышел в плей-офф Кубка Стэнли досрочно. За тур до окончания регулярного чемпионата хоккеисты Марко Штурма занимают 5-е место в Восточной конференции, набрав 98 очков.

Последние матчи: Команда из штата Массачусетс одержала важную победу над «Коламбусом» (3:2). «Брюинз» смогли отправить в сетку ворот соперника по шайбе в каждом периоде, отличились Шон Курали, Анри Йокихарью и Марк Кастелич.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: Хоккеисты «Бостона» долгое время не могли одержать победу, да результативность у команды хромала — одна заброшенная шайба за игру. Так клуб из Массачусетса прервал пятиматчевую проигрышную серию, ранее «Бостон» проиграл два матча команде «Тампа-Бэй» (1:2, 1:3) и уступил в играх против «Каролины» (5:6 ОТ), «Филадельфии» (1:2 ОТ) и «Флориды» (1:2).

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: В топ-8 Востока «Нью-Джерси» зацепиться не смог, команда Шелдона Кифа расположилась на 13-м месте, набрав 87 очков.

Последние матчи: «Нью-Джерси» на финише регулярного сезона решил громко хлопнуть дверью. В предпоследней игре команда Шелдона Кифа переиграла «Оттаву» (4:3 ОТ). Всё решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (3:3).

Победную шайбу в дополнительное время забросил Нико Хишер, он же оформил дубль в матче. Ещё по голу забили Доусон Мерсер и Коннор Браун.

Не сыграют: В составе «Нью-Джерси» не сыграют Стефан Ноусен, Зак Макивен и Бретт Песс.

Состояние команды: «Красно-чёрные» в последних матчах сезона одержали победы в матчах против «Детройта» (5:3), «Монреаля» (3:0), а также уступили в играх с «Питтсбургом» (2:5), «Филадельфией» (1:5).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Бостон» переиграл «Нью-Джерси» (4:1)

В ответной игре «Нью-Джерси» взял реванш у «Бостона» (4:3 ОТ)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.30, а победа «Нью-Джерси» — в 2.75.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 6 — за 1.73.

Прогноз: «Бостон» в этом сезоне переиграл «Нью-Джерси» с разницей в три шайбы. Хоккеисты из Массачусетса уверенно входят в топ-5 Восточной конференции, команда вполне может нанести новое поражение своему сопернику.

2.20 Победа «Бостона»

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, хоккеисты «Бостона» и «Нью-Джерси» любят играть в открытый хоккей и вполне способны забить по три шайбы каждая.

2.05 ТБ 6

