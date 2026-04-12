«Тампа» не сжалится над «Детройтом» на домашнем льду

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.87

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Амали Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Тампа-Бэй — Детройт с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Тампа» закрепилась на 3-й строчке со 104 очками на счету, по дополнительной разнице опередив 4-й «Монреаль».

Последние матчи: В ходе последней игровой недели «Тампа» провалила серию выездов, в том числе турнирно значимую встречу на территории «Баффало» (2:4).

В других гостевых матчах команда Джона Купера сгорела «Оттаве» (2:6) и не справилась с «Монреалем» — еще одним прямым конкурентом (1:2). Прервать отрицательный ряд помог выезд на территорию «Бостона» (2:1).

Не сыграют: Макс Крозье, Виктор Хедман, Понтус Хольмберг, Доминик Джеймс, Земгус Гиргенсонс, Даррен Рэддиш.

Состояние команды: В битве лидеров родной конференции «Тампа-Бэй» потерпела неудачу — во многом команде помешал спад после ОИ. С того момента «Лайтнинг» не могут выйти на стабильный уровень при всех своих стараниях.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Так, в десяти последних матчах команда Джона Купера поровну поделила победные и «минусовые» результаты. Кроме того, в четырех недавних встречах голевая активность «Тампы» задерживалась на скромном уровне в одну-две шайбы.

«Детройт»

Турнирное положение: За два тура до конца регулярки «Детройт» набрал 91 очко и прописался на 11-й строчке в таблице Восточной конференции, выбыв из борьбы за плей-офф.

Последние матчи: После неудачной поездки на арену «Рейнджерс» (1:4) «Детройт» провел четыре матча на домашнем льду, начав серию поражением от «Миннесоты» (4:5).

Еще одну потерю «Ред Уингз» понесли в игре против «Коламбуса» (3:4, бул.), после чего снесли «Филадельфию» (6:3). Фатальным для коллектива Тодда Маклеллана стало поражение от «Нью-Джерси» (3:5).

Не сыграют: Майкл Расмуссен, Мейсон Аплтон.

Состояние команды: На протяжении большей части сезона «Детройт» находился в зоне плей-офф, но у финишной его черты серьезно просел по игре и результатам и пролетел мимо Кубка.

В одиннадцати последних матчах «крылья» потерпели восемь поражений. Шесть отрицательных результатов команды Тодда Маклеллана неизменно сопровождались 4+ пропущенными голами.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» обыграла «Детройт» с разницей в 3 шайбы в 2 последних матчах

В 4 личных встречах из 5 последних было забито 6 и более голов

«Тампа-Бэй» победила в 4 домашних встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.40, победа «Детройта» — в 3.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.31.

Прогноз: «Детройт» на заключительном отрезке сезона выглядит и физически, и психологически измотанным, поэтому «Тампе» на домашнем льду не составит труда обыграть соперника на спаде.

1.87 «Тампа-Бэй» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: «Тампа-Бэй» победит за 1.87.

Прогноз: В защите «Ред Уингз» царят бардак и недопонимание. Команде сложно выдерживать структуру под давлением, в результате чего у нее возникают грубые ошибки — как правило, в большом количестве.

1.95 Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3.5 за 1.95.