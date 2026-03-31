«Анахайм» одержит победу в битве за Калифорнию?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.16

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «САП Центре» 2 апреля. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сан-Хосе — Анахайм с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: В западном зачете «Сан-Хосе» находится на 10-й строчке с 75 очками в наличии. От основной восьмерки калифорнийцев отделяют 2 турнирных пункта.

Последние матчи: После крупного домашнего поражения от «Филадельфии» (1:4) «Сан-Хосе» провел серию командировок, начав с провала на льду «Нэшвилла» (3:6).

Неудачу команда Райана Варсофски потерпела в игре против «Сент-Луиса» (1:2, от), за которой последовала победа над «Коламбусом» (3:2). Накануне «Шаркс» в Калифорнии взяли реванш у «Блюз» (5:4).

Не сыграют: Логан Кутюр, Тай Делландреа, Кэри Прайс, Райан Ривз, Ярослав Аскаров, Джон Клингберг.

Состояние команды: «Сан-Хосе» вновь переживает сложные времена: команда откатилась за пределы кубковой восьмерки, а на качестве ее результатов отрицательно сказывается игра в обороне.

Ранее в восьми матчах команда Райана Варсофски потерпела шесть поражений. В стольких же встречах «Шаркс» пропускали не менее 4 голов и четырежды проигрывали с разницей в -3 и более.

«Анахайм»

Турнирное положение: «Анахайм» прописался на 4-й позиции в таблице Западной конференции с 87 очками на счету. От 5-го «Эдмонтона» представители Калифорнии дистанцируются на 4 балла.

Последние матчи: Серию предыдущих туров «Анахайм» провел в Канаде, где в первом же матче добился результативной победы над «Ванкувером» (5:3).

Максимальными турнирными приобретениями завершился выезд к «Калгари» (3:2, от), тогда как на территории «Эдмонтона» команду Джоэля Кенневилля ждала потеря (2:4). Ранее в домашних стенах «Дакс» не справились с «Торонто» (4:5, от).

Не сыграют: Росс Джонстон, Петр Мразек, Янсен Харкинс.

Состояние команды: «Анахайм» проводит великолепный регулярный сезон, который рассматривает как трамплин для предстоящей кубковой квалификации с позиции в лидерском квартете.

Четырьмя победами «Дакс» завершились шесть предыдущих матчей. Вместе с тем в восьми недавних встречах команда Джоэля Кенневилля заработала 12 очков, а в пяти случаях — забивала 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Анахайм» победил в 6 последних личных встречах на льду «Сан-Хосе»

«Анахайм» забивал 5 и более голов в 2 последних личных встречах в статусе гостей

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сан-Хосе» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 4.30, победа «Анахайма» — в 2.17.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.47, на тотал меньше 5.5 — за 2.49.

Прогноз: «Сан-Хосе» в последние недели выглядит неважно, тогда как «Анахайм» продолжает пошагово решать свои задачи. В хорошей общекомандной форме — физически и по игровому содержанию — «Дакс» имеют отличный шанс зацепиться за победный результат в принципиальном матче.

Ставка: «Анахайм» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.16.

Прогноз: Оборона «Сан-Хосе» чаще положенного плывет под организованным давлением атаки соперников. Именно за счет активных действий впереди «Анахайм» постарается взять свое.

Ставка: Индивидуальный тотал «Анахайма» больше 3.5 за 2.06.