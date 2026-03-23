В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 25 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Питтсбург — Колорадо с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В таблице Востока «Питтсбург» сместился на 6-ю строчку с 86 очками после 70 матчей. По дополнительной разнице команда из Пенсильвании уступает «Монреалю» и «Бостону».

Последние матчи: В последней встрече с «Эвеланш», прошедшей 17 марта в Денвере, «Питтсбург» одержал сокрушительную победу (7:2).

Далее дважды за несколько дней команда Дэна Мьюза сыграла с «Каролиной». В обоих условиях «Пингвинз» уступили (5:6, от, 1:5). Между этими матчами «Питтсбург» с трудом справился с «Виннипегом» дома (5:4, бул.).

Не сыграют: Кевин Хайс, Калеб Джонс, Блэйк Лизотт, Райан Ши.

Состояние команды: «Питтсбург» проводит усердный сезон в числе претендентов-середняков, которым ввиду отсутствия последовательности в игре приходится справляться с высокой конкуренцией.

На девять недавних матчей «Пингвинз» пришлись четыре победы, а в пяти встречах на этом отрезке команда забивала 4 шайбы и более. По результативности коллектив Дэна Мьюза входит в пятерку сильнейших на Востоке (241 гол).

«Колорадо»

Турнирное положение: В 69 матчах «Колорадо» набрал 102 очка и обосновался на 1-й строке Запада, на 5 баллов опередив «Даллас» и обеспечив досрочную путевку в плей-офф.

Последние матчи: Неделю назад «Колорадо» в домашних условиях сгорел «Питтсбургу» (2:7), а затем отдал победный результат «Далласу» (1:2, бул.).

За битвой лидеров конференции последовал успешный выезд на территорию «Чикаго» (4:1). В последней встрече команда Джареда Беднара переиграла «Вашингтон» (3:2, от).

Не сыграют: Росс Колтон, Логан О’Коннор.

Состояние команды: «Колорадо» потерял стабильность, за счет которой месяцами ранее обеспечил хороший отрыв в гонке флагманов. Несмотря на сохраняющееся лидерство, позиции денверцев стали менее устойчивыми.

После досрочной квалификации в плей-офф «Эвеланш» сосредоточатся на борьбе за Президентский Кубок, пытаясь заодно выправить игру. В семи предыдущих матчах команда Джареда Беднара потерпела четыре поражения.

Статистика для ставок

«Колорадо» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 3-х личных встречах из 4-х последних команды забивали 8 и более голов

«Питтсбург» обыграл «Колорадо» в 4-х личных встречах из 6 последних на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.80, ничья — в 4.77, победа «Колорадо» — в 2.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.44, на тотал меньше 5.5 — за 2.57.

Прогноз: Матчи против «Колорадо» для большинства команд являются вызовом, справиться с которым не всегда удается. Но «Питтсбург» в домашних стенах относится к числу клубов, способных навязать борьбу в равной степени.

Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 2.13.

Прогноз: Игровой рисунок обеих команд предполагает большой объем креативных решений в атаке, поэтому высокая результативность в личной встрече будет преобладать над надежностью в защите.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.94.