В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-арене» 22 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч с коэффициентом для ставки за 2.27.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На момент написания «Вашингтону» принадлежит 12-я строка на Востоке. В 69 матчах столичная команда набрала 76 очков, на 7 баллов отстав от зоны плей-офф.

Последние матчи: В ходе недавних выездов «Вашингтон» потерпел неудачу в игре с «Филадельфией» (1:4), но добился скромной победы над «Баффало» (2:1).

Неделю назад на домашней площадке «Кэпиталз» потерпели поражение от «Бостона» (2:3, бул.). Уверенной победой команды Спенсера Карбери завершилась недавняя встреча с «Оттавой» (4:1).

Не сыграют: Давид Кампф.

Состояние команды: Регулярка «Вашингтона» сопровождается разного рода сложностями, в том числе в плане структуры игры, кадровой глубины и неспособности выдерживать высокую плотность борьбы на дистанции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В восьми недавних матчах — без включения сюда встречи с «Нью-Джерси» — представители столицы потерпели пять поражений. В пяти играх на этом же отрезке «Кэпиталз» не забивали больше 2-х голов.

«Колорадо»

Турнирное положение: «Колорадо» на момент написания провел 67 матчей и набрал 98 очков, с которыми обосновался на 1-м месте в таблице Запада, на 2 турнирных пункта опережая «Даллас».

Последние матчи: В ходе предыдущих выездов «Колорадо» разобрал «Сиэтл» (5:1), но не сумел подавить сопротивление «Виннипега» (1:3).

В последних матчах на домашнем льду команда Джареда Беднара вчистую сгорела «Питтсбургу» (2:7) и в плотной борьбе потерпела поражение от «Далласа» (1:2, бул.).

Не сыграют: Арттури Лехконен, Логан О’Коннор, Росс Колтон.

Состояние команды: Месяцами ранее «Колорадо» не думал ни о какой конкуренции, долгое время оставаясь безусловным лидером лиги. Теперь же «Эвеланш» попали под прессинг «Далласа».

В пяти последних матчах — без учета командировки в Иллинойс — коллектив из Денвера потерпел четыре поражения, вместе с тем отдав победный результат техасцам. В домашних стенах команда Беднара проиграла в семи случаях из десяти предыдущих.

Статистика для ставок

«Колорадо» победил в 6 личных встречах из 7 последних

«Колорадо» обыгрывал «Вашингтон» в 3 шайбы и более в 4-х личных встречах из 5 последних

В 4-х личных встречах из 5 последних команды забивали 7 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 3.09, ничья — в 4.36, победа «Колорадо» — в 2.09.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: Даже в домашних условиях медлительный «Вашингтон» не потянет темповой хоккей против скоростных денверцев, поэтому в этой встрече команда Карбери будет делать все, чтобы снизить динамику атакующей остроты, что, в свою очередь, повлияет на общую результативность.

Прогноз: В домашних стенах «Вашингтон», безусловно, попытается упереться рогом и понизить степень агрессии «Колорадо». Если «Кэпиталз» продемонстрируют должный уровень неуступчивости, встреча может выйти за рамки основного времени.

