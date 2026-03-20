прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.27

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 22 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Детройт — Бостон с коэффициентом для ставки за 2.27.

«Детройт»

Турнирное положение: После 69 матчей представители Мичигана переместились на 6-ю строчку Восточной конференции. С 84 очками на счету, «Ред Уингз» опережают «Бостон» по дополнительной разнице.

Последние матчи: Неделю назад во Флориде «Детройт» уступил «Пантерз» (3:4) и «Тампе» (1:4), после чего проиграл «Далласу» на техасском льду (2:3, от).

Вернувшись в домашние стены, команда Тодда Маклеллана учинила расправу над «Калгари» (5:2) и взяла верх над «Монреалем» (3:1).

Не сыграют: Дилан Ларкин, Майкл Расмуссен, Эндрю Копп, Микаэль Брандсегг-Нюгор.

Состояние команды: «Детройт» провел сильные первые месяцы регулярки, но сейчас команда находится на спаде и рискует откатиться за пределы восьмерки, если вовремя не возьмется за ум.

В десяти последних матчах «Ред Уингз» выиграли четырежды. Неделями ранее на «Литтл Сизарс Арене» коллектив Тодда Маклеллана потерпел пять поражений кряду.

«Бостон»

Турнирное положение: Бостонцы провели 69 матчей и заработали 84 очка, с которыми закрепились на 7-м месте в Восточной конференции, на 1 балл опережая «Коламбус» и «Айлендерс».

Последние матчи: В рамках недавней трехматчевой гостевой серии «Бостон» зафиксировал победу на льду «Вашингтона» (3:2, бул.).

В других выездных играх команда Марко Штурма уступила «Нью-Джерси» (3:4, от) и «Монреалю» (2:3, от). Тем временем в домашних условиях «Брюинз» легко справились с «Виннипегом» (6:1).

Не сыграют: У «Бостона» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Бостон» проводит трудный сезон и каждый свой матч отыгрывает на пределе возможностей, учитывая высокую плотность в борьбе за последние места в зоне Кубка.

На десять последних игр «Бостона» приходятся только пять побед. При этом откровенно плохо «Брюинз» выглядят на выезде, где в рамках десяти предыдущих попыток было зафиксировано девять поражений.

Статистика для ставок

«Детройт» победил в 2-х последних личных встречах кряду на домашнем льду

В 5 личных встречах из 6 последних не было забито больше 4-х голов

«Детройт» забивал 3 шайбы и более в 5 личных встречах из 7 последних на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.26, победа «Бостона» — в 3.13.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: «Детройт» в последнее время выглядит физически разбитым, тогда как «Бостон» способен навязывать борьбу соперникам из числа «середняков». Несмотря на проблемы в гостевых матчах, в Мичигане команда Марко Штурма будет претендовать на победу.

2.27 «Детройт» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Детройт — Бостон принесёт чистый выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: «Детройт» победит в матче за 2.27.

Прогноз: Для «Ред Уингз» три-четыре пропущенные шайбы за игру, как правило, являются нормой, поэтому «Бостон», забивающий в среднем 3,3 гола, должен спокойно выходить на стандартные для себя показатели результативности.

1.90 Индивидуальный тотал «Бостона» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Детройт — Бостон принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» больше 2.5 за 1.90.