В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «PNC-арене» 19 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Каролина — Питтсбург с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Каролина»

Турнирное положение: У «Каролины» в наличии 90 очков после 66 матчей на момент написания. В таблице Востока команда из Роли занимает 1-е место, на 2 балла опережая «Баффало».

Последние матчи: На прошлой неделе «Каролина» принимала дома «Питтсбург» и одержала яркую победу (5:4, бул.).

Не таким содержательным оказался матч против «Сент-Луиса», в котором «Харрикейнз» понесли потери (1:3). Днями ранее команда Рода Бриндамора взяла верх над «Тампой» во Флориде (4:2).

Не сыграют: Шейн Гостисбехер, Петр Кочетков, Андрей Свечников.

Состояние команды: В последних матчах «Каролины» стали чаще фиксироваться отрицательные результаты, но на фоне конкурентов из числа восточных лидеров команда остается одной из самых стабильных.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Без учета матча с «Коламбусом», коллектив Рода Бриндамора потерпел 3 поражения в 7 предыдущих встречах, хотя до неудачного выезда в Сиэтл 3 марта одержал 10 побед в 12 играх.

«Питтсбург»

Турнирное положение: После 67 матчей «Питтсбург» находится на 2-м месте в таблице Восточной конференции с 83 очками в активе, на 1 пункт отставая от «Тампы-Бэй».

Последние матчи: 11 марта «Питтсбург» провел встречу с «Каролиной» в рамках новой гостевой серии. На льду лидера Востока «Пингвинз» дали бой, но потерпели неудачу (4:5, бул.).

Крупным провалом обернулся выезд к «Вегасу» (2:6), тогда как в последних матчах команда Дэна Мьюза переиграла «Юту» (4:3) и «Колорадо» (7:2).

Не сыграют: Сидни Кросби, Калеб Джонс, Блэйк Лизотт, Самюэль Жирар, Кевин Хейс.

Состояние команды: Проблемы стабильности игровой структуры, как правило, отражающиеся на результатах на дистанции, не мешают «Питтсбургу» вести борьбу вблизи трио лидеров Востока.

После 67 сыгранных матчей «Пингвинз» входят в пятерку самых забавных представителей Востока (230 голов), хотя на фоне высокой результативности команда Мьюза накануне потерпела 6 поражений в 10 встречах.

Статистика для ставок

«Каролина» победила в 4-х личных встречах из 5 последних

В 4-х последних личных встречах команды забивали 6 и более голов

В 3-х личных встречах из 4-х последних на льду «Каролины» была зафиксирована ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.57, победа «Питтсбурга» — в 3.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: «Питтсбург» после 7:2 летит в Роли в приподнятом настроении, но «Каролина» в домашних стенах выглядят получше, чем тот же «Колорадо» в последние недели. На своей территории «Харрикейнз» не дадут переиграть себя ни тактически, ни за счет физики.

1.90 «Каролина» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Прогноз: У «Питтсбурга» в последних матчах вновь все активно задвигалось в атаке. «Каролина» со своей стороны традиционно хороша на встречных курсах и в позиционном нападении. В нынешней форме команды способны выдать игру, которая будет продиктована большим объемом голевых эпизодов.

2.08 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

