прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Мегаспорт» 18 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Спартак — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Спартак»

Турнирное положение: В 66 матчах «Спартак» набрал 77 баллов и припарковался на 8-й позиции в Западной конференции, на 2 балла отставая от СКА и «Торпедо».

Последние матчи: Позапрошлый уик-энд «Спартак» провел в Тольятти, где дважды кряду нанес крупное поражение «Ладе» (7:1, 5:2).

В начале предыдущей недели москвичи провалили выезд на территорию «Ак Барса» (1:4). В последних матчах на домашнем льду команда Алексея Жамнова обыграла «Амур» (1:0, от) и уступила «Динамо» Москва (3:4, бул.).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Биро Брэндон.

Состояние команды: «Спартак» завершает регулярку, которая сопровождалась беспорядочным движением и игрой без толковой системы, способной приносить стабильные результаты вдолгую.

Прогнозы и ставки на КХЛ

За два тура до конца чемпионата красно-белым принадлежит второй на Западе показатель в атаке (200 голов), но вместе с тем команда Алексея Жамнова имеет худшую статистику игры в обороне среди представителей топ-8 конференции (195 пропущенных шайб).

ЦСКА

Турнирное положение: В 67 матчах ЦСКА заработал 82 очка и закрепился на 4-м месте в таблице Западной конференции, на 3 турнирных пункта отстав от минского «Динамо».

Последние матчи: В середине прошлой недели ЦСКА в домашних стенах зафиксировал две победы над «Сочи» с одинаковым счетом 2:1.

Одну из последних игр команда Игоря Никитина провела на площадке «Автомобилиста». Со сложнейшим выездом армейцы справились на твердую пятерку (3:0), чего нельзя сказать о недавнем визите на арену «Сибири» (2:3).

Не сыграют: Клим Костин, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин делает все, чтобы подвести команду к началу плей-офф на пике. Но периодически в системе армейцев происходят сбои.

Статистики москвичи обладают второй по надежности обороной в лиге (142 пропущенные шайбы). Тем не менее излишняя осторожность не спасла столичный клуб от 5 поражений в 11 предыдущих встречах.

Статистика для ставок

ЦСКА победил в 3-х последних личных встречах

«Спартак» не забивал больше одной шайбы в 3-х последних личных встречах

В 4-х последних личных встречах команды не забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.52, ничья — в 4.22, победа ЦСКА — в 2.52.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.45, на тотал меньше 5.5 — за 1.53.

Прогноз: По тактическому запасу и за счет грамотной структуры как таковой ЦСКА может получить преимущество над соперником, который, как правило, действует на инстинктах и проявляет лучшие качества исключительно в моменты вдохновения.

1.90 ЦСКА победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Спартак — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ЦСКА победит в матче за 1.90.

Прогноз: В текущей форме команда Игоря Никитина способна «засушить» любого соперника. «Спартак», регулярно испытывающий недостаток креативных решений впереди, вряд ли организует штурм, который проломит плотную линию армейцев.

2.08 Тотал меньше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Спартак — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.08.