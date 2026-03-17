В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Мегаспорт» 18 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Спартак — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Спартак»
Турнирное положение: В 66 матчах «Спартак» набрал 77 баллов и припарковался на 8-й позиции в Западной конференции, на 2 балла отставая от СКА и «Торпедо».
Последние матчи: Позапрошлый уик-энд «Спартак» провел в Тольятти, где дважды кряду нанес крупное поражение «Ладе» (7:1, 5:2).
В начале предыдущей недели москвичи провалили выезд на территорию «Ак Барса» (1:4). В последних матчах на домашнем льду команда Алексея Жамнова обыграла «Амур» (1:0, от) и уступила «Динамо» Москва (3:4, бул.).
Не сыграют: Биро Брэндон.
Состояние команды: «Спартак» завершает регулярку, которая сопровождалась беспорядочным движением и игрой без толковой системы, способной приносить стабильные результаты вдолгую.
За два тура до конца чемпионата красно-белым принадлежит второй на Западе показатель в атаке (200 голов), но вместе с тем команда Алексея Жамнова имеет худшую статистику игры в обороне среди представителей топ-8 конференции (195 пропущенных шайб).
ЦСКА
Турнирное положение: В 67 матчах ЦСКА заработал 82 очка и закрепился на 4-м месте в таблице Западной конференции, на 3 турнирных пункта отстав от минского «Динамо».
Последние матчи: В середине прошлой недели ЦСКА в домашних стенах зафиксировал две победы над «Сочи» с одинаковым счетом 2:1.
Одну из последних игр команда Игоря Никитина провела на площадке «Автомобилиста». Со сложнейшим выездом армейцы справились на твердую пятерку (3:0), чего нельзя сказать о недавнем визите на арену «Сибири» (2:3).
Не сыграют: Клим Костин, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.
Состояние команды: Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин делает все, чтобы подвести команду к началу плей-офф на пике. Но периодически в системе армейцев происходят сбои.
Статистики москвичи обладают второй по надежности обороной в лиге (142 пропущенные шайбы). Тем не менее излишняя осторожность не спасла столичный клуб от 5 поражений в 11 предыдущих встречах.
Статистика для ставок
- ЦСКА победил в 3-х последних личных встречах
- «Спартак» не забивал больше одной шайбы в 3-х последних личных встречах
- В 4-х последних личных встречах команды не забивали больше 5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.52, ничья — в 4.22, победа ЦСКА — в 2.52.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.45, на тотал меньше 5.5 — за 1.53.
Прогноз: По тактическому запасу и за счет грамотной структуры как таковой ЦСКА может получить преимущество над соперником, который, как правило, действует на инстинктах и проявляет лучшие качества исключительно в моменты вдохновения.
Ставка: ЦСКА победит в матче за 1.90.
Прогноз: В текущей форме команда Игоря Никитина способна «засушить» любого соперника. «Спартак», регулярно испытывающий недостаток креативных решений впереди, вряд ли организует штурм, который проломит плотную линию армейцев.
Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.08.