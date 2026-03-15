В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Болл Арене» 17 марта. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Колорадо — Питтсбург с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Колорадо»

Турнирное положение: В 65 матчах «Эвеланш» набрали 97 очков, с которыми находятся на 1-м месте в таблице Западной конференции, на 3 зачетных балла опережая «Даллас».

Последние матчи: В последних матчах на домашней площадке «Колорадо» переиграл «Миннесоту» (2:3, бул.), но потерпел поражение от «Эдмонтона» (3:4).

Днями ранее команда Джареда Беднара провела удачный выезд на территорию «Сиэтла» (5:1), тогда как гостевой визит на арену «Виннипега» успехом не увенчался (1:3).

Не сыграют: Габриэль Ландескуг, Арттури Лехконен, Логан О’Коннор, Росс Колтон.

Состояние команды: В первой половине регулярного сезона «Колорадо» был исключителен как по темпу турнирных приобретений, так и по игре в целом.

Однако теперь денверцев поджимает «Даллас» в гонке лидеров, а сама команда Джареда Беднара начала проседать по результатам, в том числе и в домашних стенах, где на 11 последних матчей пришлись 7 поражений.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В таблице Востока «Питтсбург» прописался на 5-й строчке с 81 очком после 66 сыгранных матчей. По дополнительной разнице команда из Пенсильвании обходит «Айлендерс».

Последние матчи: После яркой победы над «Бостоном» 8 марта в домашних стенах (5:4, от) «Питтсбург» отправился в гостевое турне.

В рамках двух первых выездов команда Дэна Мьюза потерпела поражения от «Каролины» (4:5, бул.) и «Вегаса» (2:6). В последней встрече «Пингвинз» взяли верх над «Ютой» (4:3).

Не сыграют: Джастин Брозо, Сидни Кросби, Калеб Джонс, Самюэль Жирар, Кевин Хейс.

Состояние команды: В условиях нестабильной игры «Питтсбург» обосновался в зоне плей-офф. Но на фоне высокой соревновательной плотности команда может как прорваться в группу лидеров, так и выпасть за пределы топ-8.

На данном этапе чемпионата «Пингвинз» входят в пятерку лучших коллективов Востока по результативности (223 шайбы), тогда как на отрезке в 7 последних матчей команда добилась только двух побед.

«Колорадо» обыграл «Питтсбург» в 3-х последних личных встречах

«Колорадо» победил «Питтсбург» в 3 шайбы и более в 2-х последних личных встречах

В 5 личных встречах из 7 последних в Денвере команды забивали 6 и более голов

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.74, ничья — в 4.78, победа «Питтсбурга» — в 4.07.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.49, на тотал меньше 5.5 — за 2.43.

Прогноз: «Колорадо», как и другие топы, временами дает осечки, но делает это не так часто, чтобы «Питтсбургу» внезапно улыбнулась удача. «Пингвины» в гостях в последнее время выглядят неважно, а Денвер в настоящий момент — не та локация, где соперник позволит выправить ситуацию.

Прогноз: По своей структуре «Колорадо», как и положено одному из главных претендентов на Кубок Стэнли, заточен под атаку, и скрывать от «Питтсбурга» свой арсенал креативных приемов в нападении команда Джареда Беднара не планирует.

