прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на арене «Мегаспорт» 16 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Спартак — Динамо Москва с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Спартак»

Турнирное положение: На момент 65 сыгранных матчей «Спартак» находится на 8-й позиции в таблице Запада с 76 очками на счету, на 3 турнирных пункта отставая от «Динамо».

Последние матчи: В минувшие выходные «Спартак» зафиксировал две крупные победы над «Ладой» в Тольятти (7:1, 5:2).

Следующий выезд обернулся провалом красно-белых на территории «Ак Барса» (1:4). В последнем матче при домашних болельщиках команда Алексея Жамнова минимально обыграла «Амур» (1:0, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Биро Брэндон.

Состояние команды: Сезон «Спартака» нельзя назвать выдающимся или хотя бы стабильным. Команда зачастую действует импульсивно и, как правило, небрежно на дистанции.

В 14 последних матчах столичный коллектив потерпел 7 поражений. По числу пропущенных голов (191) красно-белые являются худшими среди клубов из кубковой восьмерки в своей конференции.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Московское «Динамо» провело 65 матчей и заработало 79 очков. В таблице Запада бело-голубые прописались на 7-м месте, по дополнительной разнице уступая СКА и «Торпедо».

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Динамо» Москва в домашних стенах эффектно разобралось с минским «Динамо» (6:4).

В другой встрече на «ВТБ Арене» хозяева зафиксировали победу над «Шанхайскими Драконами» (4:2). Накануне в Уфе команда Вячеслава Козлова переиграла «Салават Юлаев» (3:2, бул.).

Не сыграют: Кирилл Готовец, Фредрик Классон.

Состояние команды: «Динамо» Москва проводит уверенный заключительный отрезок регулярки и в теории способно подняться выше в итоговом распределении позиций.

На 12 последних матчей команды Вячеслава Козлова пришлись 9 победных результатов. Между тем столичный коллектив замыкает тройку представителей Запада по наименьшему числу пропущенных голов (162).

Статистика для ставок

«Динамо» Москва победило в 2-х последних дерби на территории «Спартака»

В 3-х последних личных встречах на льду «Спартака» было забито 5 или менее голов

В 6 личных встречах из 8 последних команды не забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.24, победа «Динамо» Москва — в 2.71.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Принципиальный характер этой игры наряду с попытками улучшить турнирное положение перед плей-офф могут послужить факторами в пользу атакующего хоккея с большим количеством толковых попыток у ворот соперников.

Прогноз: По эффективности игровой модели динамовцы в последние недели, как кажется, превосходят «Спартак». Текущая форма бело-голубых позволяет претендовать на победный результат в столичном дерби.

