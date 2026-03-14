прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.16

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Белл Центре» 16 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Анахайм с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Монреаль»

Турнирное положение: В активе «Монреаля» на момент написания — 64 матча и 82 набранных балла. В таблице Востока канадцы занимают 4-ю позицию, на 2 очка отставая от «Тампы-Бэй».

Последние матчи: Последний матч против «Анахайма» команда Мартена Сан-Луи провела 7 марта в Калифорнии, где потерпела поражение (5:6, бул.).

В следующей игре «Монреаль» взял верх над «Лос-Анджелесом» (4:3). Накануне «Канадиенс» победили «Торонто» и «Оттаву» (3:2).

Не сыграют: Патрик Лайне.

Состояние команды: «Монреаль» никак не ассоциируется со стабильной игрой в длительных отрезках, но сезон команда проводит здорово — в числе претендентов на верхние строчки.

Без учета домашнего матча против «Сан-Хосе», коллектив из Квебека заработал 7 зачетных баллов в 4-х последних встречах. На домашнем льду «Канадиенс» зафиксировали 6 побед в 8 предыдущих играх.

«Анахайм»

Турнирное положение: На момент написания «Анахайм» провел 65 матчей и заработал 75 очков. В таблице Запада «утки» находятся на 4-й строчке, на 1 балл опережая «Юту» и «Вегас».

Последние матчи: В начале этой недели «Анахайм» завершил домашнюю серию, однако сделал это через крупное поражение от «Сент-Луиса» (0:4).

В среду, 11 марта, команда Джоэля Кенневилля отправилась в тур по Канаде, где в первом матче прибила «Виннипег» (4:1). В другой встрече «Дакс» уступили «Анахайму» (4:6).

Не сыграют: Джон Карлсон, Радко Гудас, Петр Мразек, Трой Терри.

Состояние команды: Калифорнийцы проводят прорывной сезон, который даже ввиду неуступчивой конкуренции надеются завершить в верхних рядах участников плей-офф.

Достать до лидерской тройки «Анахайм» не сумеет, но за место в квартете сильнейших будет бороться до последнего соревновательного отрезка. В 11 предыдущих матчах «Дакс» одержали 8 побед. В 8 встречах команда забивала не менее 4-х голов.

Статистика для ставок

«Монреаль» победил в 2-х последних личных встречах на домашнем льду

В 3-х личных встречах из 4-х последних команды не забивали больше 5 голов

«Анахайм» забивал 3 гола и более в 7 личных встречах из 9 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.16, ничья — в 4.37, победа «Анахайма» — в 2.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: «Монреаль» проводит сильные по исполнению домашние матчи, в том числе против соперников из числа лидеров. «Анахайм» на дистанции, безусловно, хорош, но вряд ли в Канаде сумеет выдать уровень сопротивления, с которым не справилась бы команда Сан-Луи.

Ставка: «Монреаль» победит за 2.16.

Прогноз: «Анахайм» остается крайне уязвимым, когда дело доходит до позиционной обороны, поэтому, как и «Монреаль», добиваться результата в этом матче будет исключительно за счет многократных попыток в зоне атаки.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.20.