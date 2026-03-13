«Юта» не даст осечку на домашнем льду

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Дельта Центре» 15 марта. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Юта — Питтсбург с коэффициентом для ставки за 1.99.

«Юта»

Турнирное положение: С 74 очками после 66 сыгранных матчей, «Юта» обосновалась на 5-й строчке в таблице Запада, по дополнительной разнице опередив «Вегас».

Последние матчи: Последнюю игровую неделю «Юта» начала с выезда в Иллинойс, где не смогла справиться с «Чикаго» (2:3, от).

Следующий провальный результат команда Андре Туриньи зафиксировала на территории «Миннесоты» (0:5). Накануне «мамонты» встретились с «Чикаго» в Солт-Лейк-Сити, но в очередной раз потерпели неудачу (2:3, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У «Юты» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Юту» невозможно назвать образцом стабильной игры, но текущий тонус позволяет справляться с давлением и доминировать над прямыми конкурентами в топ-8.

В настоящий момент команда Андре Туриньи входит в тройку самых надежных в родной конференции по пропущенным шайбам (184). Кроме того, в 11 последних матчах на домашнем льду «мамонты» установили 7 побед.

«Питтсбург»

Турнирное положение: После 65 матчей «Питтсбург», набравший 79 очков, переместился на 6-ю строчку в таблице Восточной конференции, по дополнительной разнице уступив «Айлендерс».

Последние матчи: В конце предыдущей недели «Питтсбург» дома проиграл битву за Пенсильванию «Филадельфии» (3:4, бул.), но одержал верх над «Бостоном» (5:4, от).

Накануне команда Дэна Мьюза провела сложнейший выезд на территорию «Каролины», где гостей ждала неудача (4:5, бул.). В другой игре «Пингвинз» сгорели «Вегасу» (2:6).

Не сыграют: Джастин Брозо, Калеб Джонс, Сидни Кросби, Евгений Малкин, Самюэль Жирар, Кевин Хейс.

Состояние команды: На фоне неоднозначных результатов в начале чемпионата «Питтсбург» сумел закрепиться в восьмерке, хотя по-прежнему его игра сопровождается нестабильностью.

Сохраняя сильную зависимость от формы ветеранов на дистанции, «Пингвинз» тяжело даются победные серии. Так, в 10 предыдущих матчах команда Дэна Мьюза потерпела 6 поражений.

Статистика для ставок

«Юта» одержала 2 победы в 3-х матчах в истории этого противостояния

В 2-х личных встречах из 3-х была зафиксирована ничья в основное время

В 2-х личных встречах из 3-х было забито 7 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 2.21, ничья — в 4.31, победа «Питтсбурга» — в 2.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: К матчу против «Питтсбурга» команда из Солт-Лейк-Сити готовится на фоне трех поражений кряду. Однако недавние провалы не лишили «Юту» тактически выверенной игры, которая позволит прервать серию отрицательных результатов.

1.99 «Юта» не проиграет + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Юта — Питтсбург позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: «Юта» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.99.

Прогноз: На домашнем льду «Юта» рассчитывает оставить в силе «минусовую» серию, с которой «Питтсбург» едет в «Дельта Центр». В частности, «Пингвинз» не выигрывают на гостевых площадках на протяжении четырех матчей кряду.

1.71 «Юта» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч Юта — Питтсбург позволит вывести на карту выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: «Юта» победит в матче за 1.71.