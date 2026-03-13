В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Дельта Центре» 15 марта. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Юта — Питтсбург с коэффициентом для ставки за 1.99.
«Юта»
Турнирное положение: С 74 очками после 66 сыгранных матчей, «Юта» обосновалась на 5-й строчке в таблице Запада, по дополнительной разнице опередив «Вегас».
Последние матчи: Последнюю игровую неделю «Юта» начала с выезда в Иллинойс, где не смогла справиться с «Чикаго» (2:3, от).
Следующий провальный результат команда Андре Туриньи зафиксировала на территории «Миннесоты» (0:5). Накануне «мамонты» встретились с «Чикаго» в Солт-Лейк-Сити, но в очередной раз потерпели неудачу (2:3, от).
Не сыграют: У «Юты» потери отсутствуют.
Состояние команды: «Юту» невозможно назвать образцом стабильной игры, но текущий тонус позволяет справляться с давлением и доминировать над прямыми конкурентами в топ-8.
В настоящий момент команда Андре Туриньи входит в тройку самых надежных в родной конференции по пропущенным шайбам (184). Кроме того, в 11 последних матчах на домашнем льду «мамонты» установили 7 побед.
«Питтсбург»
Турнирное положение: После 65 матчей «Питтсбург», набравший 79 очков, переместился на 6-ю строчку в таблице Восточной конференции, по дополнительной разнице уступив «Айлендерс».
Последние матчи: В конце предыдущей недели «Питтсбург» дома проиграл битву за Пенсильванию «Филадельфии» (3:4, бул.), но одержал верх над «Бостоном» (5:4, от).
Накануне команда Дэна Мьюза провела сложнейший выезд на территорию «Каролины», где гостей ждала неудача (4:5, бул.). В другой игре «Пингвинз» сгорели «Вегасу» (2:6).
Не сыграют: Джастин Брозо, Калеб Джонс, Сидни Кросби, Евгений Малкин, Самюэль Жирар, Кевин Хейс.
Состояние команды: На фоне неоднозначных результатов в начале чемпионата «Питтсбург» сумел закрепиться в восьмерке, хотя по-прежнему его игра сопровождается нестабильностью.
Сохраняя сильную зависимость от формы ветеранов на дистанции, «Пингвинз» тяжело даются победные серии. Так, в 10 предыдущих матчах команда Дэна Мьюза потерпела 6 поражений.
Статистика для ставок
- «Юта» одержала 2 победы в 3-х матчах в истории этого противостояния
- В 2-х личных встречах из 3-х была зафиксирована ничья в основное время
- В 2-х личных встречах из 3-х было забито 7 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 2.21, ничья — в 4.31, победа «Питтсбурга» — в 2.88.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.
Прогноз: К матчу против «Питтсбурга» команда из Солт-Лейк-Сити готовится на фоне трех поражений кряду. Однако недавние провалы не лишили «Юту» тактически выверенной игры, которая позволит прервать серию отрицательных результатов.
Ставка: «Юта» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.99.
Прогноз: На домашнем льду «Юта» рассчитывает оставить в силе «минусовую» серию, с которой «Питтсбург» едет в «Дельта Центр». В частности, «Пингвинз» не выигрывают на гостевых площадках на протяжении четырех матчей кряду.
Ставка: «Юта» победит в матче за 1.71.