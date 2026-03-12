«Трактор» не ошибется при домашних зрителях?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.29

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене Трактор» 13 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Трактор — Торпедо с коэффициентом для ставки за 2.29.

«Трактор»

Турнирное положение: После 64 матчей «Трактор» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 67 очками на счету, дополнительной разнице опережая «Нефтехимик».

Последние матчи: На прошлой игровой неделе «Трактор» встречался с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, где добился уверенной победы (5:0).

Серия гостевых матчей челябинцев продолжилась в столице. На льду ЦСКА команда Евгения Корешкова проиграла с минимальным счетом (0:1). Поражениями «Трактора» завершились матчи против «Металлурга» Мг (2:3, бул.) и «Нефтехимика» (1:2, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Сергей Мыльников.

Состояние команды: Накануне «Трактор» обеспечил путевку в кубковый раунд. Однако форма, демонстрируемая прошлогодним финалистом на дистанции, едва ли позволит челябинцам добраться до главной серии.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Одной из серьезных проблем «Трактора» является оборона: команда входит в тройку худших в конференции по пропущенным голам (2,96 в среднем). При этом семь матчей из последних десяти завершились поражением уральского коллектива.

«Торпедо»

Турнирное положение: На момент написания «Торпедо» находится на 5-й позиции в Западной конференции с 78 очками после 65 матчей, на 1 пункт опережая СКА и «Динамо» Москва.

Последние матчи: В первой половине марта «Торпедо» дважды встретилось с «Сочи». Если в матче в «Большом» нижегородцы сгорели (1:5), то в «Нагорном» забрали победный результат (4:3).

Между непростыми по содержанию встречами с аутсайдером команда Алексея Исакова сыграла против «Трактора» в домашних стенах, которому уступила без предметного сопротивления (0:5). Во встрече 12 марта торпедовцы проиграли «Авангарду» (1:4).

Не сыграют: У «Торпедо» потерь нет.

Состояние команды: «Торпедо» провело насыщенный регулярный сезон с тренером-новичком, который сумел вернуть команду в конкурентную среду вблизи группы топов.

Однако в последние недели нижегородцам приходится мириться с частыми провалами на льду. Так, в 11 предыдущих матчах коллектив Алексея Исакова потерпел семь поражений, а в трех матчах из последних четырех — пропустил не менее 4 голов.

Статистика для ставок

«Трактор» победил в 5 личных встречах из 6 последних

«Трактор» забивал 4 и более голов в 3-х последних личных встречах

«Трактор» победил в 7 последних личных встречах на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.29, ничья — в 4.22, победа «Торпедо» — в 2.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Форма челябинцев в последних матчах вряд ли соответствует потенциалу команды, обладающей высококлассными атакующими исполнителями. В попытках прокачать игровую составляющую в домашних стенах команда Евгения Корешкова сфокусируется на темповой борьбе, в результате чего у «Торпедо» могут возникнуть неразрешимые проблемы в обороне.

2.29 «Трактор» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч Трактор — Торпедо принесёт чистый выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: «Трактор» победит за 2.29.

Прогноз: Забрать результат при домашних трибунах «Трактор» наверняка желает за счет агрессивного движения в зоне нижегородцев, поэтому высокая индивидуальная результативность уральцев видится наиболее вероятным сценарием этой игры.

2.23 Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч Трактор — Торпедо принесёт прибыль 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3 за 2.23.